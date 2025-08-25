Verghereto Trail 2025: successo di pubblico e grandi campioni

Oltre 390 atleti al via e spettacolo nelle quattro distanze, con Arrigoni e Calzolari protagonisti assoluti nell’Ultra Trail

L’edizione 2025 del Verghereto Trail ha confermato il suo valore nazionale con quasi 400 classificati e tanti appassionati alla camminata non competitiva.

Nell’Ultra Trail da 65 km ha dominato Luca Arrigoni, vincitore in 6h12’53”, seguito da Luca Zamagni e Riccardo Pianesi. In campo femminile ennesimo trionfo di Dinahlee Calzolari, davanti a Laura Mariani ed Elisa Perenzoni.

Nel 27 km la vittoria è andata a Nicola Montecalvo, mentre sulla 16 km si sono imposti Massimo Fanti tra gli uomini e Sarah Tondini tra le donne. Sul podio maschile anche Federico Roda (Maciano Team Runners), secondo, e Roberto Pazzaglia, terzo.

Grande partecipazione, sostegno di enti e volontari e un’accoglienza calorosa hanno reso speciale l’evento. Appuntamento già fissato al 2026.