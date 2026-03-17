Vergiano si prepara all'ultimo saluto per Roberto Lunadei: il funerale mercoledì 18 marzo

Previsto un notevole flusso di persone: allestite navette dal podere dell'Angelo

Vergiano, dopo la fiaccolata di domenica, è pronta a stringersi nel cordoglio per l'ultimo saluto a Roberto Lunadei, il 42enne morto in un incidente stradale sulla strada Marecchiese, all'altezza di Vergiano di Rimini. Il funerale sarà celebrato domani (mercoledì 18 marzo), alle 15, nella chiesa di Vergiano. L'ex pilota e meccanico riminese, nel team Kalek Italtrans Racing, aveva vinto il titolo di Moto2 con Enea Bastianini: gli è stato fatale uno scontro con una Ford Focus. Lunadei era in sella alla sua moto Ktm ed è spirato nonostante il prodigarsi dei soccorritori. L'invito per i partecipanti alla cerimonia funebre è di parcheggiare in via Rodella 70, oppure presso il podere dell'Angelo: da qui partiranno delle navette in direzione della Chiesa.