Verissimo, Manuela Bianchi rompe il silenzio: "Louis mi ha ridato la vita, ma non ha confessato l'omicidio"
"Rapporto sereno con mia suocera, ora chiedo solo chiarezza"
Ospite a Verissimo, Manuela Bianchi è tornata a parlare dell’omicidio della suocera Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023. Davanti a Silvia Toffanin, la donna ha ribadito: «Ho detto cose vere, l’ho visto in garage, ma la verità assoluta spetta ai giudici».
Bianchi ha ricordato il rapporto inizialmente sereno con la suocera e la crisi con l’ex marito Giuliano Saponi, descrivendo una relazione segnata da tensioni emotive.
Spazio anche al legame con Louis Dassilva, definito «l’uomo che mi ha fatto tornare a vivere», ma che – precisa – «non mi ha mai confessato l’omicidio». La donna chiede chiarezza sulla vicenda.
Nel corso dell’intervista ha denunciato minacce ricevute, anche gravi, rivolte alla figlia, spiegando di vivere oggi in un clima di paura.
Sul giorno del delitto, pochi dettagli: «Ho un’immagine che non riesco a cancellare». E sui possibili responsabili evita accuse: «Preferisco non rispondere».
Un racconto segnato da dolore e incertezza, con un unico appello finale: fare piena luce sul caso.