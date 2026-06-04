Verso il Comune Europeo dello Sport: Cattolica mette in parata le sue 30 associazioni

La Regina guarda al 2027

Cattolica in cammino per una grande giornata dedicata allo sport, in vista del 2027, anno in cui la città celebra la nomina a Comune Europeo dello Sport. Domenica 7 giugno, sfileranno le oltre 30 associazioni sportive cittadine con il gonfalone del Comune di Cattolica, tutte le realtà del territorio che ogni giorno promuovono attività, educazione, inclusione e benessere per centinaia di atleti di tutte le età. L’appuntamento con "Cattolica in Sport" è in piazza Primo Maggio, alle ore 17. La parata di divise, colori e stendardi passerà per il Lungomare Rasi Spinelli fino ad approdare al punto di arrivo che sarà il villaggio della Marina militare Nastro Rosa tour, in piazzetta Galluzzi, base della seconda edizione del grande evento organizzato dalla Marina militare, Difesa servizi Spa e Sailing series international srl. A conclusione della sfilata, ci sarà un momento dedicato al riconoscimento del merito sportivo di ogni società. Spazio anche alla musica con il dj set di Radio Talpa alle ore 18.30.

“Cattolica è di fatto già in cammino verso il 2027, anno in cui celebreremo la nomina a Comune Europeo dello Sport – spiega il Vice sindaco e Assessore allo sport Federico Vaccarini – E con questa sfilata tutta la città sportiva è in pieno movimento e fermento. Protagoniste di “Cattolica in sport” sono le tantissime società a cui fanno capo le diverse discipline. Sarà un momento di incontro tra cittadini, famiglie e istituzioni, e un’opportunità per conoscere da vicino le numerose discipline praticate sul territorio, oltre che per valorizzare il lavoro svolto da dirigenti, tecnici e volontari. La sfilata attraverserà il lungomare con i colori, le divise e tutto l’entusiasmo dei nostri atleti, testimoniando così la vitalità del movimento sportivo cattolichino e il ruolo centrale che lo sport riveste nella crescita dei giovani e nella coesione della comunità”. E “grazie di cuore – conclude il Vice sindaco Vaccarini – a tutte le associazioni sportive per il prezioso contributo che offrono quotidianamente alla città. Vi aspettiamo per partecipare numerosi a questa festa dello sport, per condividere una giornata all'insegna della passione, dell'amicizia e della partecipazione”.

Le società che sfileranno sono: Asd Gradara calcio, Club Milano ssd arl, Asd Città di Cattolica Fc, Asd Cattolica calcio, A.c.d. Torconca, Asd Cattolica Academy 1923, U.s. Superga '63, Aldebaran ssd r.l., G.s. Atletica '75, Bocciofila Cattolica asd, Cattolica volley asd, Regina centro danza asd, Asd centro kiai Cattolica, Circolo tennis Cattolica asd, Asd Circolo tennis Cerri, Shotokan karate Cattolica, La Nuova Accademia, Sporting club cattolica asd, Cattolica dragons asd, Polisportiva sportinmente asd, Asd Tae kwon do Song Moo Kwan, Asd Taekwondo olimpic, Asd Velo club, Asd Cicli tonti, Asd Team Regina skate park parco Pace, Moto club Cattolica asd, Queen’s club ssd r, Galimberti tennis team ssd rl, Padel club cattolica, Universum fight and fitness ssd rl, Moto club Oscar team asd, Asd Sandà Cattolica, Asd Nordic walking “Cattolica outdoor, Asd Attivamente, Asd Fcd san Bartolo-Gabicce mare, Asd Cattolica next gen.