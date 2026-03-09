Verso il referendum del 22-23 marzo: a Rimini il confronto tra sostenitori del sì e del no

Attesi a Rimini l’ex magistrato Antonio Di Pietro e il pm dell’Anm Stefano Celli

In vista del referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, a Rimini si moltiplicano gli incontri pubblici promossi sia dai comitati per il sì sia da quelli per il no alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati.

L’obiettivo degli appuntamenti è informare i cittadini e aprire momenti di confronto pubblico sui contenuti della riforma e sulle sue possibili conseguenze per il sistema giudiziario.

Gli incontri promossi dal comitato per il “Sì”

Tra gli appuntamenti in programma figura l’incontro organizzato dalla Camera Penale di Rimini, aderente al Comitato per il sì alla separazione delle carriere.

L’evento si terrà venerdì 13 marzo alle ore 10 al Cinema Fulgor di Rimini e vedrà la partecipazione di diversi relatori, tra cui l’ex magistrato ed ex ministro Antonio Di Pietro e il pubblico ministero Anna Gallucci.

Interverranno inoltre Enrico Amati, membro della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, e gli avvocati Gilberto Gianni e Nicola Rugi della Camera Penale riminese.

Secondo i promotori, l’iniziativa vuole illustrare le ragioni del sì alla riforma, che punta a rafforzare la separazione tra chi accusa e chi giudica, con l’obiettivo dichiarato di garantire maggiore terzietà del giudice e rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.

Gli incontri dei comitati per il “No”

Parallelamente proseguono anche gli appuntamenti organizzati dai comitati riminesi contrari alla riforma.

Tra gli incontri segnalati c’è quello previsto a Santa Giustina alle 20.30 con l’ex presidente del Tribunale di Rimini Rossella Talia.

A Villa Verucchio, nella sala Tondini alle 21, è invece in programma un intervento del pubblico ministero e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Stefano Celli.

Nei prossimi giorni parteciperanno a diversi incontri anche i magistrati Sara Posa e Daniele Paci.

Un altro appuntamento è previsto il 14 marzo al Cinema Fulgor alle ore 18, con la partecipazione del procuratore capo di Rimini Elisabetta Melotti e del magistrato del Consiglio Superiore della Magistratura Marco Bisogni.

Il ciclo di iniziative si concluderà il 20 marzo all’area Settebello, dove è prevista una serata finale dei comitati del no con musica dal vivo, cena e gli ultimi interventi pubblici prima del voto.

Verso il voto

Il referendum del 22 e 23 marzo chiamerà gli elettori a esprimersi sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente.

Gli incontri organizzati nelle prossime settimane a Rimini rappresentano quindi un’occasione di confronto pubblico tra posizioni diverse, in vista di un appuntamento elettorale che riguarda uno dei temi centrali del sistema giudiziario italiano.