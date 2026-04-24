Verso Velo-city: studenti e famiglie si sfidano in bicicletta per promuovere la mobilità sostenibile

L'iniziativa in attesa del Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità in arrivo a Rimini

La città si prepara ad accogliere Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità in programma a Rimini dal 16 al 19 giugno. E lo fa con l'iniziativa Verso Velo-city, un progetto ambizioso che mira a coinvolgere attivamente tutta la cittadinanza nella mobilità sostenibile, misurando concretamente la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dagli spostamenti quotidiani in bicicletta.

Il cuore dell'iniziativa è rappresentato dalla “gara di chilometri" che coinvolge gli istituti scolastici di Rimini. Gli studenti, le loro famiglie, gli amici e tutti i cittadini sono invitati a "fare squadra" con una delle classi aderenti. L'obiettivo è semplice: pedalare il più possibile nel territorio comunale fino al 14 giugno. La classe (e il gruppo di sostenitori ad essa collegato) che avrà totalizzato il maggior numero di chilometri entro la data stabilita avrò la possibilità aprire la Bike Parade, il grande appuntamento aperto a tutti in programma il 17 giugno e quindi di guidare il corteo di bici che attraverserà e colorerà la città.

Per partecipare basta scaricare sullo smartphone l’app Wecity (disponibile su iOS e Android), inserire il ‘codice missione’ relativo alla classe che si è scelto di sostenere (fornito dal referente scolastico) e iniziare a registrare i propri spostamenti quotidiani in bicicletta all'interno del Comune di Rimini. L'app calcola in automatico la CO2 risparmiata – pari a circa 1 kg ogni 7 km percorsi - e aggiorna la classifica in tempo reale, permettendo di monitorare la posizione della propria squadra.