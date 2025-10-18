Verstappen conquista la pole nella Sprint di Austin

Il pilota della Red Bull precede tutti nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1

Max Verstappen ha firmato la pole position nella Sprint Shootout del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, in corso sul circuito di Austin, in Texas. Il pilota olandese della Red Bull ha confermato il suo straordinario stato di forma, chiudendo davanti a tutti al termine di una sessione tiratissima.

Con questo risultato, Verstappen scatterà dalla prima posizione nella gara sprint del sabato, puntando a un nuovo successo che potrebbe rafforzare ulteriormente il suo dominio nella stagione. Dietro di lui si sono piazzati i principali rivali, pronti a dargli battaglia nelle brevi ma intense tornate della Sprint.

La sessione di qualifiche si è svolta in condizioni meteo ideali e ha regalato spettacolo fin dall’inizio, con distacchi minimi tra i top team. Ancora una volta, Verstappen e la Red Bull hanno dimostrato una superiorità tecnica e strategica che continua a fare la differenza nel mondiale 2025.