Verstappen trionfa a Baku e riapre il Mondiale

Russell e Sainz completano il podio, McLaren in difficoltà: Norris solo settimo, Hamilton ottavo, Leclerc nono

Max Verstappen torna protagonista nel Mondiale di Formula 1 grazie a una vittoria solida e autoritaria nel Gran Premio dell’Azerbaijan. Sul circuito cittadino di Baku, l’olandese della Red Bull ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime fasi, conquistando un successo che riapre la corsa al titolo.

Alle sue spalle George Russell ha portato la Mercedes al secondo posto, confermando i progressi del team anglo-tedesco. Terzo gradino del podio per Carlos Sainz, abile a sfruttare le occasioni e a tenere dietro un gruppo compatto di inseguitori.

La gara è stata segnata dall’errore di Oscar Piastri, finito contro le barriere, mentre la McLaren ha vissuto una domenica difficile: Lando Norris non è andato oltre la settima posizione e ora paga 25 punti di distacco in classifica. Lewis Hamilton ha chiuso ottavo, davanti a Charles Leclerc, nono con la Ferrari dopo una corsa anonima.

Il successo di Verstappen riaccende la lotta per il Mondiale, con la classifica che si compatta e promette nuove scintille nei prossimi appuntamenti.