Verstappen trionfa ad Austin e riapre il mondiale
L’olandese vince il GP degli Stati Uniti davanti a Norris. Leclerc e Hamilton completano la top 4, Piastri solo quinto
Max Verstappen torna protagonista ad Austin, conquistando una vittoria pesantissima nel Gran Premio degli Stati Uniti e riaccendendo la corsa al titolo mondiale. Il pilota della Red Bull ha gestito alla perfezione la gara, precedendo Lando Norris, autore di una prestazione solida ma incapace di contenere il ritmo del campione in carica.
Sul podio sale anche Charles Leclerc, terzo con una Ferrari in crescita, davanti a Lewis Hamilton, quarto dopo una gara combattuta fino all’ultimo giro. Solo quinto Oscar Piastri, che paga un passo gara altalenante e lascia sul campo 15 punti preziosi, mentre Norris ne perde 7 rispetto al leader.
Con questo successo, Verstappen accorcia in classifica generale e rilancia la sfida mondiale, promettendo un finale di stagione tutto da vivere.