Vertice a tre per la pace: Zelensky rilancia da Miami

Washington propone un incontro Usa-Russia-Ucraina. Raid russi a Odessa: otto morti. Kiev colpisce una nave russa nel Mar Caspio

Un nuovo tentativo diplomatico per costruire la pace in Ucraina passa da Miami. Gli Stati Uniti hanno proposto un vertice a tre con Russia e Ucraina, un’iniziativa confermata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale all’incontro potrebbero partecipare anche rappresentanti europei. «Gli europei potrebbero essere coinvolti», ha spiegato il leader di Kiev, sottolineando la necessità di un formato ampio per affrontare in modo credibile il conflitto.

Sul tema degli asset russi congelati all’estero, Zelensky ha ribadito la linea dura dell’Ucraina: «Prevediamo di utilizzare tutti i 210 miliardi. I prestiti saranno restituiti solo quando Mosca avrà pagato i danni causati dalla guerra». Una posizione che conferma la volontà di Kiev di legare qualsiasi soluzione finanziaria alla piena assunzione di responsabilità da parte della Russia.

Nel frattempo, sul fronte diplomatico, oggi a Miami l’inviato del Cremlino Kirill Dmitriev ha incontrato i mediatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, in un nuovo round di colloqui volto a esplorare possibili spiragli negoziali.

Sul terreno, però, la guerra continua a mietere vittime. Raid russi su Odessa hanno causato la morte di otto persone, aggravando ulteriormente il bilancio umano del conflitto. Kiev ha risposto colpendo una nave da guerra russa nel Mar Caspio con l’uso di droni, in un’escalation che mostra come, nonostante i tentativi diplomatici, la tensione militare resti altissima.