Vertice all’Eliseo: gli Stati Uniti sosterranno la forza multinazionale

Macron: “Giornata storica per l’Europa e per Kiev”. Al centro del summit le garanzie di sicurezza per l’Ucraina nel dopoguerra

Si rafforza il fronte internazionale a sostegno dell’Ucraina. Il vertice dei cosiddetti “Volenterosi”, in corso all’Eliseo, segna un passaggio definito “storico” dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha espresso soddisfazione per l’impegno assunto dagli Stati Uniti a garantire un sostegno alla futura forza multinazionale di difesa dell’Ucraina in caso di un nuovo attacco russo.

Secondo le bozze della dichiarazione conclusiva, i 35 leader riuniti a Parigi – insieme a emissari americani e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky – si apprestano a impegnarsi a fornire a Kiev garanzie di sicurezza “politicamente e giuridicamente vincolanti”. Tali garanzie entreranno in vigore una volta attuata la tregua con la Russia.

Il documento prevede inoltre che il cessate il fuoco sia monitorato dagli Stati Uniti, con una partecipazione attiva dei Paesi membri della coalizione dei Volenterosi. L’obiettivo dichiarato è quello di “blindare” la difesa dell’Ucraina nel periodo successivo alla guerra, assicurando stabilità e deterrenza contro eventuali nuove aggressioni.

Per Macron si tratta di “una giornata storica per l’Europa e per Kiev”, che conferma la volontà occidentale di assumere un ruolo centrale nella sicurezza del continente e nel futuro dell’Ucraina.