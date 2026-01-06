Vertice dei Volenterosi a Parigi, attesa Meloni per la convergenza Usa-Europa sull’Ucraina

I Paesi europei incontrano gli emissari americani per definire le garanzie di sicurezza a Kiev e il ruolo di una futura forza multinazionale dopo un’eventuale tregua con la Russia

Si tiene oggi a Parigi il vertice della cosiddetta coalizione dei “Volenterosi”, che riunisce i Paesi europei impegnati nel sostegno all’Ucraina. L’obiettivo dell’incontro è favorire una “convergenza” tra Stati Uniti ed Europa sulle garanzie di sicurezza da offrire a Kiev e chiarire i contorni di una possibile forza multinazionale che potrebbe essere dispiegata in caso di cessate il fuoco con la Russia.

Alla riunione è attesa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la cui presenza è considerata significativa nel tentativo di rafforzare il coordinamento politico e strategico tra le due sponde dell’Atlantico.

In mattinata il presidente francese Emmanuel Macron riceverà all’Eliseo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insieme agli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner per un pranzo di lavoro, occasione utile per un primo confronto informale sui principali nodi del dossier ucraino.

Nel primo pomeriggio è invece prevista la riunione plenaria, che vedrà la partecipazione di 35 Paesi. Di questi, 27 saranno rappresentati direttamente da capi di Stato o di governo, a conferma del peso politico dell’iniziativa e della volontà di mantenere alta l’attenzione internazionale sul futuro della sicurezza europea e sul sostegno a Kiev.