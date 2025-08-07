Vertice Putin-Trump atteso nei prossimi giorni: proposta dagli Stati Uniti
Zelensky rilancia e chiede un faccia a faccia con Putin per fermare la guerra. Mosca tace sull'ipotesi di un incontro trilaterale con Washington e Kiev
Un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e l’ex presidente statunitense Donald Trump potrebbe tenersi "nei prossimi giorni", su proposta della parte americana. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax.
Durante un incontro avvenuto ieri tra Putin e l’inviato statunitense Steven Witkoff, quest’ultimo avrebbe accennato anche alla possibilità di un incontro trilaterale tra i presidenti di Russia, Stati Uniti e Ucraina. Tuttavia, secondo quanto riferito dall’agenzia Tass, la parte russa "ha lasciato questa opzione completamente senza commenti".
Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rinnovato la sua disponibilità a un incontro diretto con Vladimir Putin, auspicando un confronto faccia a faccia per cercare di porre fine alla guerra in corso.
L’evolversi della situazione diplomatica sarà determinante per i futuri equilibri internazionali e per il possibile avvio di un percorso negoziale.