“Vertigine X” in scena a piazzale Ceccarini: teatro e musica per raccontare la rinascita

Lunedì 18 agosto alle 21:30, lo spettacolo scritto e diretto da Enrico Moscatelli porta sul palco il percorso interiore di Sally interpretata da Sara Galli

Lunedì 18 agosto, dalle 21:30, piazzale Ceccarini di Riccione ospiterà lo spettacolo teatrale a ingresso libero “Vertigine X”, promosso dall’associazione Amici di Andrea Aquilano e patrocinato dal Comune. L’opera, scritta e diretta da Enrico Moscatelli, racconta il percorso esistenziale di Sally, una giovane turista in vacanza a Riccione che, pur immersa nel contesto spensierato della Riviera, si confronta con un senso di insoddisfazione profonda, come imprigionata in una dimensione interiore chiusa e statica. L’incontro con un amico, Marco, diventa per lei occasione di confronto e risveglio. Un episodio apparentemente semplice – l’ascolto di una canzone sulla spiaggia – innesca un cambiamento radicale. Attraverso una nuova consapevolezza, Sally intraprende un cammino di liberazione personale e di rinascita, che la porterà a uscire da quella che la narrazione definisce una comoda “caverna esistenziale”.

Lo spettacolo sarà interpretato da Sara Galli (Sally), Giampiero Bartolini (Marco), con Angelo Generali come voce fuori campo. Ad arricchire la rappresentazione, una componente musicale dal vivo che accompagna e approfondisce le scene: le voci di Enrico Moscatelli, Claudia Saponi, Sara Squadrani e l’ensemble strumentale composto da Davide Cortellini (chitarre), Mattia Guerra (pianoforte e tastiere), Damiano Perazzini (basso) e Marco Renzi (batteria). La serata vedrà inoltre la partecipazione speciale del sassofonista Mario Marzi.