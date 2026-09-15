Verucchio, 778 alunni al via: investimenti per oltre 250mila euro nelle scuole

La sindaca Lara Gobbi ha visitato i plessi per salutare studenti e personale

Nella mattinata di martedì 15 settembre la sindaca di Verucchio Lara Gobbi si è recata in tutte le scuole del territorio comunale a porgere il saluto dell’amministrazione e l’augurio di buon anno scolastico 2026/27 agli alunni, agli insegnanti e al personale non docente.

L’amministrazione comunale di Verucchio coglie l’occasione per salutare la professoressa Susanna Boiani, dal primo settembre nuova dirigente scolastica. Alla professoressa Silvana Rinaldi che l’ha preceduta nell’incarico va il sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto.

Nel territorio comunale di Verucchio sono complessivamente 778 gli alunni e le alunne che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado.

Nel dettaglio:

• 101 alunni e alunne nella scuola dell’infanzia.

• 359 alunni e alunne nella scuola primaria, di cui 101 nuovi iscritti.

• 318 alunni e alunne nella scuola secondaria di primo grado, di cui 102 nuovi iscritti.

Il Comune di Verucchio sta portando avanti un importante piani di investimenti sulle strutture scolastiche.

In particolare fra i lavori eseguiti c'è la tinteggiatura di tutto il piano primo, dei corridoi del piano terra, di tre locali del piano interrato e della palestra della scuola media di Villa Verucchio; della palestrina, del locale ripostiglio ed ex locale biblioteca della scuola elementare di Villa Verucchio. L'importo totale di questi lavori è di € 70.000,00.

Inoltre sono state completate l'impermeabilizzazione della copertura della scuola media di Villa Verucchio e della copertura della palestrina della scuola elementare di Villa Verucchio ed alcune porzioni della copertura della scuola elementare di Verucchio per un importo di € 55.000,00.

Finanziata la fornitura dei pergolati alla scuola materna di Verucchio per € 20.000,00, mentre è in corso la nuova recinzione alla scuola elementare di Villa Verucchio per un importo di altri €.20.000,00.

Stanziati anche € 85.000.000 per il rifacimento del prato della scuola materna Cappuccetto Rosso di Villa Verucchio.