Verucchio: al via il restauro del prezioso crocifisso dell'800 della Chiesa di San Paterniano

Nell’ambito del progetto Mani d’Arte e Memorie Ritrovate, questa mattina (sabato 13 dicembre) ha preso il via il restauro conservativo di un prezioso crocifisso dell’800 che insieme al tabernacolo faceva parte degli allestimenti della chiesa di San Paterniano, a Casalecchio di Villa Verucchio, della quale si hanno notizie già dal 1200 d.C.

La chiesa attualmente non esiste più, oggi restano solo poche tracce, la più evidente delle quali è il campanile a vela. Tutto il complesso è stato recentemente restaurato e sono ancora in corso interventi per rendere l’area fruibile. Nel corso dei lavori è stato ritrovato questo prezioso crocifisso ed ora parte il lavoro di restauro per restituirlo alla comunità e agli ospiti in visita, così da raccontare una testimonianza preziosa.

A finanziare il restauro è Ancos Aps Rimini (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive) del sistema Confartigianato ed ha utilizzato quanto ricevuto dalla donazione del 5x1000 a due progetti di valorizzazione del patrimonio artistico del territorio. Il primo aveva riguardato il recupero conservativo del portoncino in legno e delle due vetrine originali della bottega dell’antica Stamperia Marchi di Santarcangelo.

L’intervento riguarderà inizialmente il restauro del crocifisso proveniente dalla chiesa. Ad inaugurare i lavori di restauro, all’interno del programma "In dialogo col restauro", questa mattina sono intervenuti gli studenti della 2A e 3A della scuola media Pazzini di Verucchio. Venerdì 19 ci sarà una seconda visita, stavolta con gli studenti della 2B. Oltre a vedere da vicino il crocifisso, e dialogare con i maestri artigiani, le scolaresche si impegneranno in un piccolo laboratorio di restauro. Avranno a disposizione cornici, cassetti e altri pezzi di legno che dovranno pulire secondo le indicazioni dei restauratori così da poter scoprire, una volta pulito, intarsi e decorazioni.

Anche i visitatori del Museo Civico Archeologico di Verucchio potranno assistere da vicino ai lavori di restauro e dialogare con i maestri artigiani. Nella mattina del 19 per chi visita il Museo, ci si potrà spostare nella adiacente chiesa per vedere all’opera i restauratori.

Il progetto assume un significato ancora più profondo in quanto prevede la restituzione alla comunità di beni che appartengono alla sua storia e alla sua identità. La collocazione degli oggetti restaurati nella parrocchia di Villa Verucchio permetterà a tutta la comunità di riappropriarsi di questi oggetti. Il finanziamento da parte del Comitato Provinciale Ancos di Rimini, in piena sinergia con l’azione di Confartigianato Rimini, sottolinea l'importanza di sostenere iniziative che promuovono la cultura e le tradizioni locali, rafforzando il legame tra la comunità, e il suo patrimonio.

Si aggiunge la valorizzazione della maestria artigiana, con il restauro affidato al restauratore Nicola Crispino di Ottagono Restauro Legno.

Presenti nella mattinata anche Don Pierpaolo Conti parroco di Villa Verucchio e la Sindaca Lara Gobbi: “Grazie ad Ancos Confartigianato per la sensibilità mostrata verso questa opportunità di restauro del prezioso crocifisso - ha detto la sindaca – .L’iniziativa, oltre a valorizzare il patrimonio storico culturale del nostro paese, mira a coinvolgere i giovani che sono il futuro della comunità e permetterà ai nostri giovani di avvicinarsi ad un patrimonio artistico a loro fisicamente vicino, ma che spesso rischia di essere distante perché sconosciuto”.