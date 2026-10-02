Verucchio, al via la Festa della Storia: si parte con il Trono a padre Pazzini

Sabato 3 ottobre l'inaugurazione in Municipio. In programma anche la mostra su San Francesco, il brigante Giuseppe Fabbri e un laboratorio per famiglie al Museo Archeologico

La storia di Verucchio torna protagonista con la Festa della Storia 2026, che da sabato 3 ottobre propone due fine settimana di appuntamenti tra Rocca Malatestiana, Museo Archeologico e Pinacoteca. L'apertura è affidata alla consegna del "Trono d'oro" a padre Massimo Pazzini, frate minore francescano e biblista nato a Villa Verucchio nel 1955.

La cerimonia è in programma alle 11 nella Sala Consiliare del Comune. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a una persona o realtà che abbia dato un contributo alla comunità. Per il 2026 la scelta è caduta su Pazzini per il suo percorso di studio e per l'impegno sui temi della pace, del dialogo e della fraternità. Frate minore francescano, Pazzini è specializzato nelle lingue bibliche e ha studiato tra Bologna, Gerusalemme e Napoli. Dal 1991 ha insegnato allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, del quale è stato anche decano. Il suo percorso accademico e religioso si è sviluppato per oltre quarant'anni nella città dove convivono cristiani, ebrei e musulmani.

La giornata prosegue già dalla mattina. Dalle 10 alle 13, nella Chiesa di Sant'Agostino, sono previste le visite guidate alla mostra "L'arte racconta scene di vita di San Francesco. Testimonianze di Santi Francescani", dedicata alla figura del santo nell'ottavo centenario del suo transito. L'esposizione raccoglie opere e testimonianze provenienti anche da collezioni private. Sono previsti tre turni, alle 10, alle 11 e alle 12, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio il programma si sposta al Museo Archeologico, dove dalle 15 alle 18 bambini e adulti potranno partecipare a "A caccia del reperto!", un percorso tra indizi, dettagli ed enigmi per individuare il misterioso reperto nascosto nelle sale del museo.

Alle 17, invece, la Rocca Malatestiana ospiterà "Un bandito nella Rocca Malatestiana di Verucchio", conferenza di Stefano De Carolis dedicata a Giuseppe Fabbri da Coriano, componente della banda di "Masôn dla Blona". Fabbri fu ucciso dai birri della Legazione di Romagna nel territorio di Verucchio nel novembre 1785. La conferenza ripercorrerà la sua vicenda e quella della banda di briganti che nel Settecento si mosse tra Romagna e Marche, attraverso documenti e testimonianze. La Festa della Storia proseguirà poi fino all'11 ottobre con mostre, visite guidate, conferenze, spettacoli e attività per adulti e bambini.