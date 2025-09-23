Verucchio applaude la sua campionessa: Lucia Bronzetti ancora regina con l’Italia

A Miami le azzurre trionfano per il secondo anno consecutivo

L’Italia del tennis femminile continua a scrivere la storia. A Miami, le azzurre guidate dalla capitana Tathiana Garbin hanno conquistato per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup, superando nettamente gli Stati Uniti con un secco 2-0. Una vittoria che vale il sesto titolo complessivo per il nostro Paese, proiettandolo al quarto posto assoluto nella classifica dei trionfi nella competizione.

Determinante la prova delle titolari: Elisabetta Cocciaretto, che ha domato Emma Navarro con un doppio 6-4, e soprattutto Jasmine Paolini, capace di firmare l’impresa contro la numero cinque del mondo Jessica Pegula (6-4, 6-2), annullando quattro palle break decisive nel primo set.

Ma tra le protagoniste c’è anche un nome che brilla a Verucchio: Lucia Bronzetti. La 27enne riminese non è scesa in campo a causa di un problema fisico, ma il suo contributo è arrivato dal lato emotivo e carismatico. Sempre in piedi a bordo campo, ha sostenuto le compagne punto dopo punto, per poi alzare il trofeo al centro dello stadio insieme a Paolini, Cocciaretto, Sara Errani, la giovanissima Tyra Grant e naturalmente la capitana Garbin.

Un successo che ha fatto esplodere di gioia la cittadinanza di Verucchio. "Per noi è un orgoglio avere una campionessa che si dimostra tale non solo nello sport ma anche nella vita", ha commentato la sindaca Lara Gobbi, sottolineando come l’impegno e la dedizione di Bronzetti rappresentino un esempio per l’intero territorio Riminese.

Lucia, che lo scorso anno aveva festeggiato il trionfo da protagonista in campo, ha dimostrato anche stavolta il suo valore, trasformando l’assenza forzata in una presenza fondamentale per lo spirito di squadra.