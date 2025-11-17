Verucchio applaude lo spettacolo "Paura ti butto via!" contro la violenza sulle donne

Straordinario successo sabato sera al Teatro Pazzini di Verucchio

Straordinario successo sabato sera al Teatro Pazzini di Verucchio per lo Spettacolo Emozionale “Paura ti butto via!”, scritto e interpretato dalla trainer relazionale Piera Vitali e dalla polistrumentista e terapista del suono Deborah Vico, accompagnate sul palco dall’intensa attrice Annalisa Galvagni e dalla voce di Mario Cordova, con la regia di Cinzia Bomoll.

Il tour di rappresentazioni di Paura ti butto via!, nel mese dedicato alla Giornata Internazionale per il contrasto della violenza sulle donne, sabato ha fatto dunque tappa al Pazzini. Un evento fortemente voluto dal Comune di Verucchio nelle persone della sindaca Lara Gobbi e del vicesindaco Paolo Masini, assessore alle Politiche Sociali, Sviluppo, Lavoro.

L’idea di portare a Verucchio questo spettacolo, con la sua forte carica di originalità e partecipazione emotiva del pubblico, era stata proprio del vicesindaco Masini fin da quando, invitato con altre autorità dall’ANCI Emilia Romagna (che patrocina lo spettacolo insieme ad ANCI Marche), era intervenuto alla prima nazionale tenutasi al Teatro degli Atti di Rimini lo scorso 23 marzo, con uno strepitoso sold out e la direzione artistica della straordinaria Francesca Fabbri Fellini.

Una menzione speciale di ringraziamento va anche alla Compagnia Fratelli di Taglia, che ha curato nei minimi dettagli il successo a Verucchio dell’evento teatrale dell’anno.

Anche al Pazzini, grazie all’interattività con le protagoniste sul palco, nella magia delle musiche suonate dal vivo da Deborah Vico, il pubblico al termine dello spettacolo ha portato a casa nuove consapevolezze, una cura migliore della propria autostima, indicazioni pratiche per gestire momenti di violenza prima che sfocino in tragedia e tanto altro

Temi spiegati diffusamente anche durante il workshop di domenica, compreso il prezioso “Pronto Soccorso Emotivo” che rientra nel metodo originale di Piera Vitali sulla “Autodifesa Emotiva”, tema centrale dello spettacolo, tratto dal suo omonimo libro pubblicato da Minerva Edizioni.