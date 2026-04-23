Verucchio apre il nuovo programma Rai sui Borghi più belli di Italia: conduce il mitico Osvaldo Bevilacqua

Bevilacqua è arrivato a Verucchio per i sopralluoghi in vista delle riprese

Oggi a Verucchio è arrivato Osvaldo Bevilacqua. Lo storico conduttore di Sereno Variabile accompagnato dalla moglie Sandra e alcuni tecnici ha effettuato i sopralluoghi in vista di una nuova trasmissione, le cui riprese inizieranno a giugno.

Il programma è dedicato ai Borghi più belli d'Italia e verrà realizzato dall'omonima associazione - di cui Verucchio fa parte - in collaborazione con la Rai. Un viaggio fra le bellezze della Penisola che durerà ben due anni, visitando 150 località. Tutte le puntate saranno caricate sulle piattaforme dell'associazione "I Borghi più belli d'Italia" e visibili in tutto il mondo su RaiPlay e Rai Italia. La prima puntata sarà dedicata proprio a Verucchio.

Accompagnato dalla sindaca Lara Gobbi e dall'assessora alla cultura Maria Antonietta Pazzini, Bevilacqua si è soffermato soprattutto nella Pinacoteca comunale inaugurata lo scorso anno, nel Museo Archeologico dove è stato accolto e guidato dalla direttrice Cristina Giovagnetti e nella Rocca malatestiana.

Il conduttore televisivo conosceva già questi luoghi: "Uno dei Borghi più belli non solo d'Italia, ma del mondo". Tuttavia non ha potuto nascondere la sua sorpresa per la collezione d'arte moderna esposta in Pinacoteca, rinnovando poi interesse e ammirazione per le affascinanti vicende della civiltà villanoviana, quella dei primi Etruschi, con i suoi tesori ritrovati in oltre 600 sepolture: gioielli in ambra, armi in bronzo e ferro, troni in legno e tessuti di tremila anni fa miracolosamente conservati fino a noi, simboli di riti non ancora decifrati. La puntata mostrerà anche la Collegiata e il convento francescano di Santa Croce con i lori capolavori, la Pieve romanica, la Rocca del Passerello, oltre a illustrare la "zavardona", piatto tipico verucchiese.

Osvaldo Bevilacqua, classe 1940, è uno dei volti più noti della televisione italiana soprattutto grazie a Sereno Variabile, il programma Rai nato nel 1978 e andato in onda fino al 2019. Nel 2015 Sereno variabile è entrato nel Guinness dei primati per essere stato il programma televisivo dedicato ai viaggi in onda ininterrottamente da più tempo: ben 36 anni consecutivi. La trasmissione è entrata nel Guinness anche per altri 4 record. Giornalista professionista dal 1973, ha insegnato giornalismo televisivo alla Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (Luiss) ed è stato insignito del premio Fiuggi, tre volte del premio Chianciano e due del premio Saint-Vincent per il giornalismo. È stato inoltre componente della commissione Cinema per i premi di qualità. Dal 2010 è ministro plenipotenziario a disposizione nel corpo diplomatico della Repubblica di San Marino. Dal 2021 è Ambasciatore dei Borghi più belli d'Italia.