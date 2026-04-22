Santarcangelo, torna Balconi Fioriti: la storica manifestazione dedicata al verde

La 37esima edizione si terrà sabato 16 e domenica 17 maggio

Il conto alla rovescia è scattato, Balconi Fioriti si terrà sabato 16 e domenica 17 maggio e l’edizione 2026, la 37esima e la prima che porta la firma di Promo D Srl, si caratterizza per una serie di novità.

A meno di un mese dall’appuntamento, i referenti dell’azienda di San Giovanni in Marignano – specializzata nell’organizzazione e gestione di fiere, mercati, mercatini ed eventi che si è aggiudicata la gestione per due anni con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno – nei giorni scorsi hanno presentato al sindaco Filippo Sacchetti e all’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli il programma della manifestazione oramai agli ultimi dettagli.

“Ringraziamo Promo D per la professionalità e la passione con cui si è messa subito al lavoro, raccogliendo un testimone importante e più che consolidato. Non è mai facile salire su un treno in corsa cercando di metterci del proprio, specie quando si parla di un evento di successo, ma a quanto ci è dato a vedere viene innanzitutto garantita la continuità della manifestazione su alcune linee condivise con l’Amministrazione comunale, come l’attenzione al territorio e all’agricoltura, all’ascolto della primavera e alla qualità di fiori e piante presenti in questa stagione. Siamo al lavoro per mettere insieme anche iniziative che arricchiscano il consueto format” commentano Sacchetti e Paganelli, regalando alcune anticipazioni: “I tradizionali balconi saranno allestiti in tutto il loro splendore e piazza Ganganelli resterà il cuore florovivaistico della manifestazione, anzi lo sarà ancor di più visto che ospiterà per la prima volta la tradizionale conferenza di apertura con alcuni fra i principali esperti nazionali direttamente ‘sul campo’”.

Piazza Marini assumerà invece "una veste in gran parte inedita e si caratterizzerà come un vero e proprio orto giardino, uno spazio rurale con produttori, laboratori per bambini con il coinvolgimento delle scuole, un’aia contadina con la presenza di animali da cortile, esposizioni e uno speciale show cooking con uno chef specializzato in cucina con i fiori e degustazione gratuita per il pubblico”.