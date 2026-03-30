Verucchio apre le porte all’Europa: studenti francesi in visita tra scuola e cultura

Full immersion didattica, laboratori e visite guidate tra piada, arte e musica: continua il progetto Erasmus che “arricchisce la vita e apre la mente”

Dopo l’accoglienza dei partner tedeschi, il mese di marzo ha visto anche l’arrivo a Verucchio dei compagni francesi, già conosciuti dagli alunni lo scorso novembre a Limoges, antico comune francese con poco meno di 150mila abitanti famoso per la sua porcellana e i suoi smalti che nel Medioevo e Rinascimento si esportavano in tutta Europa.

13 studenti, accompagnati da due docenti, hanno potuto così completare il progetto di mobilità internazionale con la scuola.

Verucchio si è dimostrato di nuovo all’altezza della sfida educativa e culturale, con il programma di visite guidate a Verucchio, Rimini, San Marino, la frequentazione delle lezioni per la ormai ben collaudata full immersion didattica con i laboratori di musica, arte, tecnologia, scienze, cucina tipica, dove i docenti hanno nuovamente assicurato ampia disponibilità in uno spirito di sano coinvolgimento inclusivo.

Gli studenti francesi e italiani, insieme ai loro docenti, sono stati ricevuti nella sala del Consiglio comunale dalla sindaca di Verucchio Lara Gobbi, cui hanno rivolto domande e raccontato la loro esperienza. I giovani d'Oltralpe sono rimasti colpiti in particolare dal cibo - piada e tagliatelle - e dalle case intonacate con diversi colori. Sono stati ospiti di Verucchio per una settimana, dal 23 al 28 marzo, dopo che i verucchiesi si erano recati a Limoges con le medesime modalità.

Commenta la sindaca Lara Gobbi: "E' sempre un grande piacere incontrare questi giovani e i loro docenti, sviluppare un dialogo, rispondere alle loro curiosità e favorire la conoscenza con i nostri ragazzi loro coetanei. Questi scambi sono preziosi anche per noi adulti e ci fanno toccare con mano quanto nei fatti sia avanzata quell'integrazione europea che tanti ostacoli trova nel suoi processi politici".

"L’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” ringrazia nuovamente l’amministrazione comunale per la grande disponibilità e prontezza organizzativa; possiamo ormai dire che la sinergia tra scuola e istituzioni locali ha raggiunto un livello di condivisione e collaborazione assoluto", dichiarano a loro volta i docenti.

Ma non è finita qui! Aprile, dal 13 al 16, vedrà l’arrivo di tre docenti finlandesi in attività di job shadowing presso la Scuola Primaria; poi a maggio, dal 2 al 9, i nostri studenti che hanno accolto i compagni tedeschi si recheranno a loro volta in Germania, per il loro turno di mobilità in uscita, nel pieno significato del motto Erasmus: “Arricchisce la vita, apre la mente”.