Verucchio, camion frigo si ribalta: in azione la gru dei Vigili del fuoco, strada chiusa
Nel rocambolesco incidente coinvolte solo le due persone a bordo del mezzo
Un camion frigo si è ribaltato questo pomeriggio (venerdì 17 ottobre), intorno alle 14, sulla Strada Provinciale 15 bis a Verucchio. Dai primi riscontri, nell'incidente è stato coinvolto solo il camion, a bordo del quale si trovavano due persone: una è stata estratta dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto assieme ai Carabinieri, l'altra invece è uscita autonomamente dal mezzo, che percorreva la 15 bis in direzione Villa Verucchio.
Le due persone coinvolto nel sinistro non hanno riportato ferite significative, per una c'è stato comunque il trasporto all'ospedale Infermi di Rimini da parte del personale del 118. La strada è stata chiusa al traffico per poter permettere ai Vigili del Fuoco, attraverso l'autogru, di recuperare il camion frigo, ribaltatosi a bordo strada.