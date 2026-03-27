Verucchio centro pilota per la digitalizzazione dei piccoli borghi

L’Università di Ferrara sceglie il borgo malatestiano per studiare la conservazione digitale del patrimonio culturale

La facoltà di architettura dell'Università di Ferrara ha nominato Verucchio come centro pilota dei piccoli borghi per lo studio della digitalizzazione del territorio atta alla conservazione del Patrimonio Culturale.

Nelle giornate dedicate a questo progetto che si sono appena tenute nella città estense, il Prof. Marcello Balzani ha annunciato che il 3 giugno 2026 Verucchio sarà la sede di un convegno dedicato a questi studi alla presenza delle Soprintendenza della Regione, sindaci della Valmarecchia e autorità.

Il progetto di digitalizzazione, ancora in corso, ha riguardato finora la Rocca malatestiana, il Museo Archeologico, la Pinacoteca comunale e tutta la via Sant'Agostino.

L'università di Ferrara ha individuato in Emilia-Romagna due realtà dove realizzare il progetto: Parma fra i grandi centri e Verucchio fra quelli piccoli.