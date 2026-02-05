Verucchio chiude il 2025 a 10.084 residenti, lieve aumento rispetto al 2024

I dati demografici del 2025 tra nascite, morti e nuovi iscritti

Sono 10.084 i residenti registrati nel Comune di Verucchio al 31 dicembre. Un lieve incremento rispetto all’anno precedente quando erano 10.077.

I nuovi nati sano aumentati, 55 (33 femmine, 22 maschi) contro i 50 del 2024, mentre i defunti sono stati 103 (106 nel 2024).

A compensare il saldo negativo interviene l’immigrazione. Nel 2025 sono stati 338 in nuovi iscritti all’anagrafe, dei quali 46 provenienti dall’estero. Invece a lasciare il territorio sono stati in 269, 28 dei quali diretti oltre frontiera.

La popolazione straniera ammonta a 848 unità (427 maschi, 421 femmine); la risultante percentuale dell’8,41% è inferiore sia a quella media della provincia di Rimini che della Regione Emilia-Romagna (entrambe sopra l’11%) ma anche della media nazionale, superiore al 9%.

Di questi, 161 provengono da Paesi dell’Unione Europea; la comunità più numerosa è quella rumena con 106 unità (42 maschi, 64 femmine). Segue molto distanziata la Polonia con 21 (17 femmine e 4 maschi).

La comunità straniera in assoluto più numerosa è quella dei 135 cittadini albanesi (67 maschi, 68 femmine), Fra i i paesi europei extra-UE seguono: Ucraina con 79 (14 maschi, 65 femmine); 32 della Macedonia del Nord (11 maschi, 22 femmine); 16 della Moldova (4 maschi, 12 femmine); 16 anche di San Marino (9 maschi, 7 femmine);10 dalla Russia (tutte donne).

Sono 233 i residenti provenienti dall’Africa (174 maschi e 59 femmine). Sono 83 i cittadini del Senegal (76 maschi, 7 femmine), 76 quelli del Marocco (42 maschi, 34 femmine): sono le comunità che costituiscono la stragrande maggioranza degli africani.

Dal Sud America arrivano 43 persone (14 maschi e 18 femmine); fra loro la comunità più numerosa è quella peruviana con 19 cittadini (9 maschi e 10 femmine) seguita da quella brasiliana con 11 (1 maschio e 10 femmine).

Dall’Asia giungono 98 persone. Sono 47 i cittadini cinesi (26 maschi, 21 femmine); 19 dal Bangladesh (18 maschi, 1 femmina); 11 dal Pakistan (tutti maschi).

Quanto alle fasce d’età, le più numerose sono quelle dei nati fra i 45 e i 60 anni: 8,2% nella fascia 45-49, 8,3% in quella 50-54 e 8,2% in quella 55-59. In 37 hanno più di 95 anni, compresi due ultracentenari: un uomo di 100 anni e una donna di 104. I minorenni costituiscono il 16,9%; il 26,6% ha fra i 23 ed i 44 anni; gli over 65 sono il 24,3%.

I matrimoni nel 2025 sono stati 37 (14 con rito religioso, 23 con quello civile). Le separazioni sono state 18; 16 i divorzi. Una l’unione civile fra persone dello stesso sesso: l’hanno registrata due donne.