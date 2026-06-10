Verucchio, completati i lavori di riasfaltatura sulla SP 15 bis

Intervento della Provincia di Rimini concluso dopo due giorni di cantiere

A Verucchio si sono conclusi i lavori di riasfaltatura nel tratto della SP 15 bis dal Km. 0+380 al Km. 2+700. Il cantiere è restato in opera per due giorni, l'8 e 9 giugno, con conseguente chiusura al traffico della strada.

I lavori erano a carico della Provincia di Rimini nell'ambito dell'appalto di Potenziamento funzionale percorribilità SSPP, Anno 2026.

Sono a carico del Comune di Verucchio, invece, i prossimi interventi di rifacimento del manto stradale che partiranno nel giro di qualche settimana, per un importo complessivo di 66 mila euro finanziati dal Fondo Sviluppo Montagne Italiane (FOSMIT) attraverso la Regione Emilia-Romagna annualità 2025/26.

I lavori interesseranno: via Pegge (presso Ca' Zagnini); via del Pozzo; via Poggio Molimo (località Cantelli).