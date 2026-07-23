Verucchio, Cristina Donà sceglie il Music Festival per svelare il nuovo album

Al Verucchio Music Festival tre serate di grande musica con Giovanni Truppi, Cristina Donà e Pacifico: tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito

Cinque anni di attesa e un nuovo disco pronto a vedere la luce. Prima ancora dell’uscita ufficiale, prevista per l’autunno, Cristina Donà ha scelto Verucchio per svelarne una prima anticipazione dal vivo. Sarà uno dei momenti più attesi della 42esima edizione del Verucchio Music Festival, che dopo le anteprime dei giorni scorsi entra nel vivo con tre serate dedicate alla canzone d’autore e un filo conduttore che intreccia parole, musica e letteratura. Sul sagrato della Chiesa Collegiata e in piazza Battaglini arriveranno Giovanni Truppi, Cristina Donà e Pacifico, con tutti gli appuntamenti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Si parte questa sera alle 21 in piazza Battaglini con Giovanni Truppi e “La Lunga Fiaba di Sabbia”, progetto speciale nel quale musica, letteratura e viaggio si incontrano mettendo in dialogo due protagonisti fondamentali della cultura del Novecento italiano: Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino. Ad aprire la serata sarà Simone Matteuzzi, giovane cantautore milanese classe 2001, tra le nuove voci della scena italiana, con una scrittura capace di mescolare sensibilità, ironia e inquietudine.

Domani, venerdì 24, sempre dalle 21, i riflettori si sposteranno sul sagrato della chiesa Collegiata per Cristina Donà. Una delle voci più originali della musica italiana porterà a Verucchio brani del suo repertorio insieme a un assaggio del nuovo lavoro discografico, atteso in autunno. Un ritorno importante, a cinque anni da “Desidera”, pubblicato nel 2021. «Un festival altamente poetico in un luogo densamente emotivo. Portiamo musica già conosciuta e una anticipazione del nuovo disco», anticipa la cantautrice di Rho, che nel corso della sua carriera ha contribuito a definire una personale declinazione del rock italiano di matrice mediterranea.

Il gran finale andrà in scena invece sabato, ancora alle 21 in piazza Battaglini. A chiudere la 42esima edizione sarà Pacifico con “Collezioni”, spettacolo che lo vedrà esibirsi in duo insieme al pianista Carlo Gaudiello. Una dimensione essenziale, affidata a voce e pianoforte, nella quale le canzoni si alterneranno a dialoghi e racconti più intimi. Il trittico conclude una settimana iniziata con le due anteprime alla Rocca Malatestiana e al Teatro Pazzini e rappresenta il cuore del programma costruito quest’anno attorno al titolo “La parola incontra la musica”. Una formula che accompagna anche la principale novità dell’edizione 2026: la gratuità di tutti gli spettacoli, accessibili liberamente fino a esaurimento dei posti disponibili.