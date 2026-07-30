Verucchio: dalle scuole al verde pubblico, via libera a nuovi investimenti per 500.000 euro

Saranno quasi 300.000 quelli destinati alle scuole

Ieri sera (mercoledì 29 luglio) si è riunito il Consiglio Comunale di Verucchio. In primo luogo è stato approvato l'assestamento di bilancio: oltre 900.000 euro, che destina più di 500.000 euro a nuovi investimenti.

In particolare l'assessore Dolci ha illustrato un piano di interventi da quasi 281.000 euro destinato a rendere gli edifici scolastici più funzionali, sicuri e accoglienti già dall'inizio del prossimo anno scolastico. Il pacchetto di lavori interesserà diversi plessi del territorio e comprende: sigillatura delle coperture delle scuole di Villa Verucchio (36.000 euro); tinteggiatura per le aule e le palestre della scuola media di Villa Verucchio (70.000 euro); messa a norma dell'asilo nido attraverso la sostituzione degli infissi (70.000 euro), completamento recinzione della scuola elementare (20.000 euro); nuovo giardino della scuola dell'infanzia Cappuccetto Rosso (85.000 euro). Inoltre, fra le altre spese, 20 mila euro sono destinati alla Rsa e 50.000 per l’acquisto di un nuovo automezzo con cestello.

Per quanto riguarda Cultura e Turismo, l’assessora Maria Antonietta Pazzini ha annunciato l’impiego di 50.000 euro per i progetti riguardanti Rocca malatestiana e Museo Archeologico. Altri 57.000 euro saranno investiti per gli eventi, il sostegno e la collaborazione con le associazioni, le attività culturali.

Alla scuola, come illustrato dall’assessora Claudia Pazzini, andranno i contributi dovuti agli istituti, mentre 30.000 euro sono impegnati nel verde pubblico per potenziare i tagli annuali dell’erba.

I Servizi Sociali, ha spiegato l’assessore e vice sindaco Paolo Masini vedono finanziato l'accesso dei giovani con disabilità ai centri estivi nell'ambito del progetto "Vengo Anch'io" finanziato in parte con contributi regionali nell'ambito del progetto di conciliazione vita lavoro per una dotazione complessiva del capitolo di 30.000 euro.

Un'ulteriore somma di 12000 euro sarà divisa fra più capitoli verrà utilizzata nel prossimo semestre per dar spazio al progetto Estate insieme, progetto che offre spazio ai laboratori e alla socializzazione dei più piccoli. Si lavorerà poi per completare il progetto di portare i mercatini in piazza che ha regalato già serate di convivialità e divertimento particolarmente apprezzate dalle famiglie. L'amministrazione ha anticipato due progetti: uno di valorizzazione della memoria che verrà realizzato con artisti locali ed in collaborazione con Anpi, per rinnovare il ricordo dell'eccidio dei Nove Martiri del 21 settembre 1944. Poi il Natale Solidale, che sarà anche quest'anno finanziato per sostenere le associazioni e i volontari locali, che ogni anno si adoperano a favore delle persone più in difficoltà.

L’assessore Christian Maffei, nel confermare gli impegni per 15.000 euro di contributi agli eventi sportivi e per il sostegno alle famiglie che iscrivono giovani in società e attività sportive, ha sottolineato come per la prima volta si giunga a luglio con 700.000 euro ancora a disposizione, risorse che potranno essere impiegate a novembre per avviare un corposo programma di investimenti per il 2027, mantenendo i conti in ordine.

Fra gli altri punti all’ordine del giorno, dopo il via libera alle tariffe Tari (Tassa sui Rifiuti) per l’anno 2026 (maggioranza a favore, 5 voti contrari di tutta l’opposizione) è stato approvato all’unanimità un ulteriore intervento a favore delle fasce più disagiate con agevolazioni proprio sulla Tari. "Constatato che l’intervento varato dal Governo, Bonus sociale, vada a coprire solo il 25% della tariffa, si è deciso per l’ampliamento dell’esenzione totale a una fascia più ampia di cittadini, anziani, persone sole, famiglie che comprendono componenti invalidi, con Isee non superiore ai 9530 euro, tetto aumentato rispetto a precedenti disposizioni", evidenzia l'amministrazione comunale.

Il Comune di Verucchio, infine, ha acquisito l’area in via Rita Atria: 3.500 metri quadrati che ora sono a disposizione per realizzare edilizia sociale residenziale.