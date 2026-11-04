Verucchio, dopo gli episodi di Halloween la scuola riapre e il Comune prepara un patto per i giovani

La media di Villa Verucchio è tornata regolarmente in funzione il 3 novembre. Il vicesindaco Masini annuncia l'accelerazione sul progetto che coinvolgerà istituzioni, forze dell'ordine, scuola e terzo settore

La scuola media di Villa Verucchio ha riaperto regolarmente martedì 3 novembre, dopo i gravi episodi avvenuti nella notte di Halloween. Nel frattempo, l'amministrazione comunale annuncia di voler accelerare sulle politiche giovanili e sul progetto di un "Patto di Alleanza Territoriale" per affrontare le situazioni di disagio e prevenire nuovi episodi.

Il Comune ha ringraziato i dipendenti comunali, il personale scolastico e quanti si sono impegnati per ripristinare gli spazi danneggiati. Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla Vetreria Valmarecchia, che ha provveduto in tempi rapidi a sostituire i vetri rotti di porte e finestre. Sul fronte delle politiche giovanili, spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, sicurezza e Polizia locale Paolo Masini, il progetto era già in preparazione dall'estate. L'idea è costruire un protocollo condiviso tra Comune, forze dell'ordine, servizi sociali, scuola e terzo settore, superando la gestione separata degli interventi e creando una rete educativa sul territorio.

"Il disagio o gli episodi critici devono diventare momenti di accoglienza e rilancio", afferma Masini. Tra gli obiettivi indicati c'è anche quello di coinvolgere direttamente la comunità, intercettando situazioni di isolamento e difficoltà prima che possano degenerare. Secondo il vicesindaco, infatti, noia e isolamento sociale possono essere tra le cause del disagio giovanile. Anche se non si tratta di un fenomeno diffuso, osserva, pochi comportamenti problematici possono avere conseguenze pesanti per l'intera comunità, come avvenuto durante la notte di Halloween.

"Questi fatti sono un segnale che ci chiede di accelerare e portare a compimento il progetto nel più breve tempo possibile", conclude Masini. L'obiettivo è mettere a disposizione dei ragazzi una rete di riferimenti a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà. "La soluzione non è mai quella di abbandonarsi alla delinquenza e al degrado che abbiamo visto sabato sera".