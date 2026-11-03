Edizione n.13 Villa Verucchio, la “Festa del Baccalà” torna a riaccendere i fornelli all’Oleificio Carlini dopo 7 anni

Appuntamento dal 12 al 16 novembre per cinque giorni di grande convivialità sotto la regia di Gm Group

Per dodici volte, fino al 2019, è stata una sorta di rito collettivo irrinunciabile: ultimato il periodo di raccolta delle olive e completato il miracolo dell’olio nuovo, all’Oleificio Carlini di Fantini a Villa Verucchio si spegnevano le macchine e si apriva il “tempio del baccalà”. D’altra parte, per dirla con le parole di Pio Fantini, factotum della “Festa” ideata insieme a un gruppo di volontari e subito entrata fra le tradizioni più attese non solo dalla comunità locale ma dall’intero territorio, “il baccalà ha bisogno di tanto olio e ci vuole quello buono”.

Quello della “Festa” aveva un sapore ancor più speciale, il sapore della solidarietà. “Fin dal primo anno, una volta pagate le spese abbiamo destinato tutto ciò che ci rimaneva ad aiutare chi ha bisogno” ricorda Fantini, che insieme ai suoi collaboratori nel tempo ha suddiviso il ricavato fra Ior, Irst di Meldola, Punto Rosa, associazioni per la lotta alla Fibrosi Cistica, Parrocchie Caritas e Asg del territorio e per quattro anni consecutivi ha portato aiuti e generi di conforto alla cittadina marchigiana di Caldarola colpita dal terremoto, ospitando anche il sindaco e una delegazione proprio alla festa.

Solo il Covid ha fermato questa tradizione, che dopo una lunga attesa è pronta a riaccendere i fornelli e torna a riproporsi su ben cinque giornate per la 13esima edizione. Quella della grande ripartenza. Per la regia e l’organizzazione ci si è affidati questa volta alla Gm Group e l’evento, patrocinato dal Comune di Verucchio, è in calendario da giovedì 12 a lunedì 16 novembre in via Valle 1.003.

“Saranno cinque giornate di grande convivialità fra buon cibo, musica e momenti di intrattenimento” anticipa Mirco Guidi, srotolando idealmente il programma: “A tenere a battesimo la festa, giovedì 12 alle 17, sarà un bell’aperitivo con brindisi di inaugurazione e apertura degli stand gastronomici all’Oleificio Carlini di Fantini a Villa Verucchio, poi, tutti i giorni, la cucina che declinerà il baccalà in tutte le tipologie accompagnandolo con piatti della tradizione romagnola, aprirà a pranzo dalle 12 e a cena dalle 18,30 con proposte musicali sempre diverse a partire invece dalle 21. Il 13 ci saranno Ali & Gianca, il 14 l’Orchestra Cavalli e il 15 un dj set e Gianni Bagnolini. Lunedì 16, invece, grande cena di chiusura”.

Per una tradizione che si rinnova, una bellissima tradizione che si conferma: anche quest’anno parte dell’incasso sarà devoluta in beneficenza ad associazioni del territorio. A partire da “Il Punto Rosa”, attivissima sul fronte della prevenzione del tumore al seno.