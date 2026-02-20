Verucchio e Talamello ospitano i nuovi punti di ascolto per la tutela dei consumatori nelle aree montane

Il progetto sperimentale della Regione Emilia-Romagna, gestito da Federconsumatori Rimini e Codici Emilia-Romagna, offre consulenza gratuita su utenze, contratti, servizi bancari e consumi digitali

Federconsumatori Rimini e Codici Emilia-Romagna porteranno avanti nei Comuni di Verucchio e Talamello il progetto sperimentale promosso dalla Regione Emilia-Romagna denominato “Rete di punti di ascolto per l’assistenza e la tutela a favore dei consumatori utenti nelle aree montane e interne” L’iniziativa si inserisce nel quadro delle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne e mira a rafforzare la presenza dei servizi di tutela dei consumatori nei territori caratterizzati da maggiore fragilità socio-economica e da una più limitata accessibilità ai servizi di prossimità più esposti alle criticità che la quotidianità pone rispetto alle tematiche consumeristiche. Nell’ambito dell’Area Alta Valmarecchia, i Comuni di Verucchio e Talamello hanno aderito alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione, mettendo a disposizione locali idonei per l’attivazione dei punti di ascolto.

La gestione operativa sarà curata da Federconsumatori Rimini, con l’avv. Enrica Tosi, e Codici Emilia-Romagna, associazioni già attive da tempo sul territorio, capaci di fornire, anche per l’esperienza maturata in questo ambito, un’assistenza puntuale e qualificata. I punti di ascolto offriranno consulenza gratuita ai cittadini residenti sulle questioni di natura consumeristica quali a titolo esemplificativo: - utenze e servizi pubblici locali; - servizi bancari, finanziari e assicurativi; - contratti e garanzie - telecomunicazioni e trasporti; - commercio elettronico e consumi digitali; - procedure di conciliazione e risoluzione extragiudiziale delle controversie. I punti di ascolto saranno accessibili liberamente nelle giornate calendarizzate. Maggiori informazioni su siti web e canali social delle associazioni e dei comuni coinvolti, URP comunali e segreterie delle associazioni.

Federconsumatori Rimini: [email protected],tel.0541.779989 cell. 353.4965974 dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì Codici: [email protected], tel 0541.1502074

Il punto di ascolto nel Comune di Verucchio aprirà le porte ai cittadini sabato 21 febbraio dalle ore 10 alle ore 12 presso l’anagrafe di Villa Verucchio; saranno presenti all’inaugurazione la Sindaca Lara Gobbi ed il Vicesindaco e Assessore alle Attività economiche Paolo Masini.

Il punto di ascolto di Talamello sarà ospitato negli spazi comunali in P.zza Garibaldi n°2 a partire dal lunedì 23 febbraio dalle 10 alle 12. Le Associazioni sottolineano l’importanza della collaborazione istituzionale con le amministrazioni comunali coinvolte, quale elemento essenziale per costruire una rete capillare di supporto e prevenzione delle situazioni di vulnerabilità consumeristica nei territori montani e interni.

Dichiara Lara Gobbi Sindaca di Verucchio: "Con piacere abbiamo accettato di aderire alla richiesta di manifestazione di interesse inviataci dalla Regione Emilia-Romagna, mettendo gratuitamente a disposizione delle Associazioni Federconsumatori Rimini e Codici Emilia-Romagna degli spazi pubblici attrezzati. I cittadini possono ora ricorrere a un nuovo servizio e trovare supporto qualificato in problematiche socio-economiche di giorno in giorno sempre più complesse. Siamo fiduciosi che questo esperimento dia buoni frutti e fornisca indicazioni preziose per futuri sviluppi"

Dichiara Anna Maria Bianconi la sindaca di Talamello “Con piacere abbiamo aderito a questa iniziativa per il nostro Comune e per tutte quelle persone che possono avere difficoltà ad avere un interlocutore e un aiuto sui temi indicati. A volte anche le stesse utenze sono dei labirinti. Quindi ben venga questo sportello"

Aggiunge Paolo Masini, vice Sindaco di Verucchio e Assessore alle Attività economiche: "Ringraziamo le Associazioni anche per la disponibilità a informare i cittadini e gli operatori economici sulle opportunità proprio ora offerte dai due progetti di Hub Urbani, che il Comune di Verucchio si appresta a presentare alla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di strumenti preziosi per mantenere vivo il tessuto sociale attraverso la salvaguardia del piccolo commercio ed è importante l'adesione dei singoli commercianti. I moduli possono essere ritirati anche in questo nuovo punto di ascolto gestito da Federconsumatori Rimini e Codici Emilia-Romagna. La firma di adesione non comporta nè spese nè oneri, mentre permetterà di accedere ai finanziamenti regionali previsti dai bandi cui intendiamo partecipare. Ma ai quali saremo ammessi solo se entro il prossimo 31 marzo sarà raccolto il numero prescritto di sottoscrizioni".