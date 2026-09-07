Verucchio, Fiera di Santa Croce 2026: tre giorni tra tradizione, musica e spettacoli

Dall’11 al 13 settembre il borgo si anima con gastronomia, antichi mestieri, sport, giochi, musica e iniziative per tutta la famiglia

Tre giorni di festa tra tradizione, musica, gastronomia, sport e intrattenimento. È il programma della Fiera in calendario a Verucchio da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026, con numerosi appuntamenti nelle piazze e nelle vie del paese.

E’ l’antica “Fira di Quatorg”, la fiera che da secoli si tiene a Verucchio nei giorni intorno al 14 settembre in occasione della festa dell’Esaltazione della Santa Croce.

L’assessora al Turismo e Cultura Maria Antonietta Pazzini saluta così l’edizione 2026: “Ringraziamo la Pro Loco Verucchio per aver organizzato anche quest’anno questa festa tanto amata dalla nostra comunità, espressione più autentica delle radici più antiche. Tre giorni da trascorrere insieme in gioia e serenità rinsaldando e condividendo lo spirito del luogo”.

La festività della Santa Croce ricorre il 14 settembre in ricordo del ritrovamento della vera croce di Gesù da parte di sant'Elena e della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme; fatti avvenuti, secondo la tradizione, appunto il 14 settembre del 327. La loro celebrazione è attestata a Roma almeno fin dal VII secolo. A Rimini un oratorio dedicato alla Santa Croce (popolarmente detto “la Crocina”) fu consacrato fra tra la fine del 591 e l'inizio del 592. Ma a Ravenna una chiesa dedicata alla Santa Croce che si vuole fondata da Galla Placidia esisteva già nel V secolo.

A Verucchio il convento della Santa Croce è il più antico fra quelli francescani dell’Emilia-Romagna: si ritiene fondato subito dopo la morte di San Francesco nel 1226 nel luogo dove lo stesso Poverello di Assisi aveva soggiornato nella primavera del 1213 provenendo da San Leo. Nel chiostro si ammira il cipresso che San Francesco avrebbe miracolosamente fatto germogliare dal suo bastone da viaggio. Un albero "patriarca" effettivamente datato ai primi decenni del XIII secolo che con i suoi 800 anni è il più antico dell'Emilia-Romagna e fra i più longevi d’Europa.

La “Fira di Quatorg” apre il calendario delle tradizionali fiere d’autunno in questa parte della Romagna. Era dedicata in origine soprattutto al mercato del bestiame e dei prodotti agricoli di stagione. Oggi le stradine medievali del borgo ospitano numerose bancarelle con le eccellenze gastronomiche tipiche del territorio e prodotti artigianali. Riprendono vita i vecchi mestieri e le usanze contadine del paese in una grande festa, senza dubbio la più sentita dai Verucchiesi, animata dal profumo e dai sapori di una volta.

Venerdì 11 settembre

L'apertura della Fiera è fissata alle 18.30, con lo stand gastronomico alle Mura del Fossato. Dalle 21 spazio alla musica con la Revolution Band.

In piazza sarà inoltre protagonista la Ruota della Fortuna “La via dell’oro”, con Alberto Mattei e il sensale d’la Fira Marco Magnani.

Sabato 12 settembre

La giornata si aprirà con il passaggio, tra le 12.30 e le 13.30, della gara ciclistica “Memorial Marco Pantani”. Alle 13 è in programma la tradizionale discesa delle caratelle, mentre dalle 16 gli animali me zǹg saranno al Gioco del Pallone. In programma anche il Trekking di Quatorg, con ritrovo alle 15 nel parcheggio della Piscina Comunale di via Messina,

Dalle 17.30 spazio ai giochi in piazza con i ragazzi del centro estivo, seguiti alle 18 dalla premiazione delle tre caratelle più originali.

Alle 18.30 riaprirà lo stand gastronomico alle Mura del Fossato e dalle 21 la serata sarà accompagnata dall'Orchestra La Storia di Romagna.

Per tutta la giornata saranno inoltre presenti la Ruota della Fortuna e le dimostrazioni di tiro con l'arco.

Domenica 13 settembre

La domenica sarà particolarmente ricca di iniziative. Dalle 8 gli animali me zug saranno al Gioco del Pallone, mentre dalle 9 alle 12 è previsto il Circuito scuola in mountain bike per bambini “Bike Valley”.

Alle 10.30, nella Sala consiliare del Municipio, sarà presentato il libro I custodi della memoria di Lisetta Bernardi e Maurizio Matteini Palmerini.

Dalle 12 spazio al Pianobar Postmoderno allo stand delle Mura del Fossato. Alle 13.30 lo spettacolo di danze aeree con Dance Studio Rimini.

Dalle 16 sarà la volta della Cuccagna, con premi in buoni spesa da 300, 200 e 100 euro per i primi tre classificati, offerti dai ristoranti La Rocca e La Madia. Per la squadra tutta al femminile è prevista inoltre una cena offerta al ristorante La Rocca.Alle 18 prenderà il via la gara di tagliatelle “Tira la sfoja e pu magna la tajadela”: le tagliatelle preparate durante la competizione saranno poi cucinate allo stand gastronomico.

La serata proseguirà dalle 18.30 con DJ Mach, alle 20.30 con lo spettacolo teatrale comico di Alberto Mattei e alle 21.30 con le barzellette di Bicio il Marchigiano.

Gran finale alle 22.30 al Parco 9 Martiri, dove è previsto lo spettacolo di fontane danzanti con acqua, fuoco e musica.

Tradizione e antichi mestieri per tutta la fiera

Durante l'intera giornata di domenica saranno presenti il mercato per le vie del paese, con artigiani e antichi mestieri, l'esposizione di trattori antichi e mezzi agricoli, la Ruota della Fortuna e le prove di tiro con l'arco per grandi e bambini a cura de I Lunghi Archi di San Marino.

Non mancheranno i laboratori creativi manuali e didattici, gli animali itineranti di Mone e gli Amici dell'Aia, e l'iniziativa “Il segno di Francesco”, dedicata agli 800 anni dal transito di San Francesco d'Assisi attraverso fumetti, immagini, storie e disegno dal vivo.

In programma anche la mostra di biciclette “Le biciclette dei mestieri itineranti”, a cura di Tonino Montanari.

Per tutta la manifestazione sarà attivo lo stand gastronomico per pranzo e cena alle Mura del Fossato.

A disposizione dei visitatori anche un servizio navetta gratuito con partenze da Villa Verucchio e Ponte Verucchio, con fermate a Stazione Rosa, Zaganti e Palestre.

Venerdì 11 settembre 2026

Dalle 18:30 apertura dello stand gastronomico presso Mura del fossato

Dalle ore 21:00 Revolution band

Ruota della fortuna “La via dell'oro” con Alberto Mattei e il sensale d’la Fira Marco Magnani

Sabato 12 settembre 2026

Tra le 12:30 e 13:30 passaggio della gara ciclistica “Memorial Marco Pantani”

13:00 la discesa delle caratelle

Dalle 13:00 trekking di Quatorg ritrovo ore 15:00 al parcheggio Piscina Comunale (via Messina)

Dalle 16:00 gli animali me zug al Gioco del Pallone

Dalle 17:30 giochi in piazza con i ragazzi del centro estivo

18:00 premiazione alle tre caratelle più originali

Dalle 18:30 apertura dello stand gastronomico presso Mura del fossato

Dalle 21:00 Orchestra La Storia di Romagna

Durante tutta la giornata

In piazza ruota della fortuna “La via dell'oro” con Alberto Mattei e il sensale d’la Fira Marco Magnani

Dimostrazione di tiro con l'arco

Domenica 13 settembre 2026

Dalle 8:00 gli animali me zug al Gioco del Pallone

Dalle 9:00 alle 12:00 circuito scuola in mountain bike per bambini “Bike Valley” me zug

10:30 presentazione del libro I custodi della memoria, di Lisetta Bernardi e Maurizio Matteini Palmerini - Sala Consigliare del Municipio

Dalle 12:00 pianobar postmoderno musica allo stand alle Mura del fossato

13:30 spettacolo di danze aeree con Dance Studio Rimini

Dalle 16:00 la cuccagna. Premi in buoni spesa - 1º classificato € 300, 2º € 200, 3º € 100 - offerti dai ristoranti La Rocca e La Madia.

Cena offerta al Ristorante La Rocca per la squadra tutta al femminile

Dalle 15.00 letture e giochi per bambini a cura dell’Associzione “Leggo e Rilego”

Dalle 18:00 gara di tagliatelle Tira la sfoja e pu magna la tajadela: le tagliatelle realizzate verranno cucinate allo stand

Dalle 18:30 DJ Mach

20:30 spettacolo teatrale comico con Alberto Mattei

21:30 barzellette con Bicio il Marchigiano

Alle 22.30 a conclusione della Fiera tutti al Parco 9 Martiri per godersi lo spettacolo di fontane danzanti con Acqua, Fuoco e Musica!

Durante tutta la giornata

Mercato per le vie del paese, artigiani e antichi mestieri

Esposizione di trattori antichi e mezzi agricoli

In piazza ruota della fortuna “La via dell'oro” con Alberto Mattei e il sensale d’la Fira Marco Magnani

Prove di tiro con l'arco per grandi e bambini a cura di I Lunghi Archi di San Marino

Laboratori creativi manuali didattici

Mone e gli amici dell'aia, animali itineranti per le vie del paese

Il segno di Francesco - 800 anni dal transito del Santo d'Assisi nei fumetti, tra immagini, storie e disegno dal vivo

Mostra di biciclette “Le biciclette dei mestieri itineranti” a cura di Tonino Montanari

Stand gastronomico pranzo e cena, sotto le Mura del Fossato

Servizio navetta gratuito in partenza da Villa Verucchio e Ponte Verucchio:

• Stazione Rosa

• Zaganti

• Palestre