Verucchio in lutto per Federico: “Una figura che ogni verucchiese ha tenuto nel cuore”

Il cordoglio dell'Amministrazione: "Ogni giorno attraversava le vie del paese con la sua radiolina, l’ombrello e un saluto per chiunque incontrasse"

Verucchio dà l’addio a Federico, una figura simbolo per tutta la comunità. È scomparso oggi, 18 luglio, lasciando un grande vuoto in paese. Per tutti era semplicemente “Federico”, senza bisogno di cognome: una presenza quotidiana, gentile, familiare.

L’Amministrazione comunale lo ha ricordato con parole piene di affetto:

«Oggi ci ha lasciato una di quelle figure che ogni verucchiese ha tenuto nel cuore per tutta la vita».

E ancora: «Con lui se ne va una parte di noi. Di tutti noi. E si chiude un’epoca».

Federico era ospite dell’Asp Valloni Marecchia da oltre 50 anni e ogni giorno attraversava le vie del paese con la sua radiolina, l’ombrello e un saluto per chiunque incontrasse. Oggi Verucchio lo saluta per l’ultima volta, con gratitudine e commozione.