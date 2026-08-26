Verucchio in Strada: sport e divertimento protagonisti tra via Aldo Moro e le piazze Europa e Vecchio Ghetto

Domenica 30 agosto la XVIII edizione della manifestazione: dalle 19 alle 23.30 piazze e strade si trasformano in una palestra a cielo aperto con 18 associazioni e una novità, la boxe

Domenica 30 agosto è in programma la XVIII edizione di “Verucchio in Strada, Giochi e Sport”. Dalle 19 alle 23.30, piazza Europa, piazza Vecchio Ghetto e via Aldo Moro saranno ancora una volta il cuore di una grande festa dedicata allo sport e alla socialità, con 18 associazioni e realtà sportive pronte a portare in strada discipline, dimostrazioni, esibizioni e attività per tutte le età. Calcio, basket, ginnastica, danza, pattinaggio, ciclismo, arti marziali, baseball, psicomotricità e musica saranno ancora protagonisti della manifestazione, insieme alla novità rappresentata dalla boxe, che entra quest’anno nel programma di “Verucchio in Strada”. Le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi e con attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie, trasformando il centro di Villa Verucchio in una vera e propria palestra a cielo aperto. “Verucchio in Strada è ormai una tradizione e, allo stesso tempo, un appuntamento che ogni anno riesce a rinnovarsi”, sottolinea Cristian Maffei, assessore del Comune di Verucchio, che aggiunge: “Il grande valore di questa manifestazione è quello di portare lo sport fuori dalle palestre e dai campi, direttamente in mezzo alla comunità, permettendo soprattutto ai bambini e ai ragazzi di conoscere le nostre associazioni, provare discipline diverse e incontrare chi ogni giorno dedica tempo e passione alla loro crescita. Il Passaporto dello Sport è un bellissimo strumento per stimolare questa partecipazione. Ringrazio le 18 realtà che saranno protagoniste della serata e tutti coloro che contribuiscono alla riuscita di una manifestazione che appartiene ormai alla storia sportiva e sociale di Verucchio”.

Le associazioni sportive protagoniste saranno: Boar Skating; Olimpia Ginnastica Ritmica Villa Verucchio; Ginnastica Dinamica Militare; Roller Verucchio; New Graphic Ballet – Centro Professionale Danza; Scuola di Ballo Passi di Stelle; Choreutica Centro Formazione Danza; Accademia Musicale Artefonia.

Torna il “Passaporto dello Sport”

Anche nel 2026 sarà protagonista il Passaporto dello Sport, una delle iniziative più apprezzate della Festa dello Sport. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno partecipare alle prove proposte dalle diverse associazioni e raccogliere i relativi timbri sul proprio passaporto. Una volta completato il percorso, potranno partecipare all’estrazione finale dei premi, che anche quest’anno metteranno al centro la possibilità di praticare sport: tre mesi di attività gratuita per il primo classificato, due mesi per il secondo e un mese per il terzo, in una delle discipline sportive aderenti all’iniziativa.