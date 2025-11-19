Ponte Verucchio, dopo il crollo dell'asfalto servono lavori all'acquedotto: fornitura acqua sospesa

L'intervento previsto lunedì 24 novembre dalle 8.30 alle 12.30

Per l'esecuzione di interventi urgenti e strategici sulla rete acquedottistica principale del Comune di Verucchio, sarà interrotto il servizio di erogazione di acqua per lunedì 24 novembre, dalle 8.30 alle 12.30. Gli interventi si concentreranno sulla rete idrica posata lungo la Strada Provinciale n.14 in località Ponte Verucchio e comporteranno l'interruzione del servizio per l'intera frazione di Villa Verucchio. Le operazioni sono fondamentali per garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture comunali. L'intervento è necessario per procedere in sicurezza alle operazioni di ripristino funzionale del collettore di fognatura nera principale di vallata, il cui guasto (risalente al 7 novembre) ha causato una significativa voragine e la conseguente chiusura della S.P. n.14. Le operazioni risultano inoltre strategiche in quanto la contestuale posa delle opere provvisionali permetterà di procedere anche al rinnovo dell'intero tratto acquedottistico. Questo consentirà di apportare un notevole miglioramento della resilienza della fornitura idrica dell'intera frazione, collegando le nuove infrastrutture senza arrecare ulteriore disagio alla cittadinanza in futuro.

Avvisi e contatti utili

Al ripristino del servizio, si potranno verificare temporanei cambiamenti nella fornitura d’acqua, quali un abbassamento della pressione o una transitoria alterazione del colore, fenomeni che non pregiudicano la potabilità. In caso di alterazione cromatica, si raccomanda di lasciar scorrere l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni.

I clienti e le attività che hanno comunicato il proprio numero telefonico in fase contrattuale usufruiranno del servizio gratuito di preavviso tramite SMS. Chi desiderasse attivare tale servizio o aggiornare i propri riferimenti può farlo accedendo al sito istituzionale: www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

Si informa che in caso di imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno rinviati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Per segnalazioni di guasti, rotture o emergenze relative ai servizi acqua, fognature e depurazione, è attivo il numero gratuito di Pronto Intervento Hera 24 ore su 24, sette giorni su sette: 800.713.900.