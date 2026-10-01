Verucchio, la biblioteca celebra il Bibliopride con un incontro su San Francesco

Venerdì 2 ottobre alla biblioteca Don Milani la presentazione del libro di Raffaello Fabbri “I segreti della Valle Errante”, dedicato alla costruzione dell’agiografia di Francesco d’Assis

La biblioteca comunale di Verucchio partecipa come ogni anno alla festa delle Biblioteche coordinata dall' AIB, denominata "Bibliopride - la settimana nazionale dell’orgoglio delle biblioteche e dei bibliotecari", giunta alla sua 15. edizione.

Quest'anno il tema proposto è il coraggio e l'importanza delle biblioteche nel promuovere la libertà di leggere e il libero accesso alle idee, nel garantire attivamente l'inclusione sociale e nel combattere attivamente la disinformazione.

Per l'occasione, la biblioteca "Don Milani" ha scelto di ricordare l'anniversario del transito di San Francesco, del suo "passaggio" anche nelle nostre terre dove ha lasciato testimonianze tangenti di fede e tradizione, presentando il libro del prof. Raffaello Fabbri "I segreti della Valle Errante", (Youcanprint, 2026) dedicato alla (de)costruzione della agiografia di Francesco d'Assisi dopo la morte, per opera delle gerarchie ecclesiastiche e della "Legenda major" scritta da Bonaventura da Bagnoregio, all'epoca generale dell'ordine francescano.

L'autore del libro dialogherà con la bibliotecaria, Lisetta Bernardi; per l'Amministrazione comunale, sarà presente l'Assessora a cultura e turismo Maria Antonietta Pazzini.

L'appuntamento è per venerdì sera 2 ottobre presso la Sala conferenze "A. Tondini" della biblioteca, alle ore 21. L'ingresso è libero senza prenotazione. Informazioni: Biblioteca comunale "Don Milani", piazza Europa 1, Villa Verucchio (RN), email: [email protected]