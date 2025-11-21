Verucchio: lavori all'acquedotto, il 25 novembre chiusura anticipata delle scuole

Start Romagna non effettuerà il servizio di trasporto scolastico al termine delle lezioni

Hera informa che i lavori, inizialmente programmati per lunedì 24 novembre mattina, per l'esecuzione di interventi urgenti e strategici sulla rete acquedottistica principale del Comune di Verucchio con interruzione della fornitura idrica a Villa Verucchio, slittano a martedì pomeriggio 25 novembre dalle 12.30 alle 16.30 per interferire il meno possibile con l’attività scolastica. Pertanto il Comune di Verucchio ha disposto per la giornata di martedì 25 novembre la chiusura anticipata delle scuole alle ore 12.30. La dirigenza di ciascun plesso comunicherà eventuali particolari difformità d'orario.

Start Romagna non effettuerà il servizio di trasporto scolastico al termine delle lezioni. Resta confermato il servizio del mattino all'apertura delle scuole.

Resta confermato il servizio di ristorazione scolastica negli asili nido e a alla scuola d'infanzia "Cappuccetto Rosso".

Resta confermato il servizio di Pedibus.

Gli interventi di rinnovo della rete dell’acquedotto renderanno più efficiente e resiliente la fornitura idrica dell’intera frazione grazie al collegamento delle nuove infrastrutture, senza arrecare ulteriore disagio alla cittadinanza in futuro, e si concentreranno sul tratto di condotta lungo la Strada Provinciale n.14 a Ponte Verucchio, comportando l'interruzione della fornitura per l'intera frazione di Villa Verucchio.

I lavori sono necessari per procedere in sicurezza ed ottimizzare i tempi delle contestuali e complesse operazioni di ripristino funzionale del collettore di fognatura nera principale di vallata, il cui guasto del 7 novembre scorso causò una significativa voragine e la conseguente chiusura di via Ponte, e saranno conclusi prima di Natale, salvo imprevisti.