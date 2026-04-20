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Verucchio, litiga con l'autista e gli strappa via le chiavi del bus: denunciato 35enne

Scena folle sull'autobus di linea

A cura di Redazione Redazione
20 aprile 2026 14:26
Verucchio, litiga con l'autista e gli strappa via le chiavi del bus: denunciato 35enne - Autobus di Start Romagna
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Verucchio
Cronaca
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I Carabinieri di Novafeltria hanno denunciato un 35enne di origine gambiana per interruzione di pubblico servizio e violenza privata, a seguito di un episodio avvenuto nel comune di Verucchio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, al culmine di un alterco con l’autista di un autobus di linea, avrebbe sottratto le chiavi di accensione dal mezzo, gettandole fuori dalla carreggiata prima di allontanarsi. Il gesto ha causato l’interruzione della corsa del bus e disagi per i passeggeri.

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