Verucchio, mensa scolastica anche per le classi a tempo "modulo" alla primaria Carletti-Franzolini

Dal prossimo anno gli alunni potranno pranzare a scuola fino alle 14, favorendo socialità e supporto alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori

Il Comune di Verucchio informa che, a partire dal prossimo anno scolastico, presso la scuola primaria Carletti-Franzolini sarà attivato il servizio mensa anche per le classi a tempo “modulo”, una novità assoluta per il plesso verucchiese.

La nuova organizzazione consentirà agli alunni iscritti al modulo di rimanere a scuola fino alle ore 14, pranzare insieme e rientrare a casa dopo il pasto. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 febbraio.

L’introduzione del servizio nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di rispondere in modo concreto alle esigenze delle famiglie, in particolare di quelle in cui entrambi i genitori lavorano.

«Si tratta di un servizio ulteriore che mettiamo a disposizione – spiega l’assessora alla scuola, Claudia Pazzini – perché normalmente il tempo modulo non prevede la mensa. Abbiamo voluto introdurre questa novità per offrire una risposta concreta ai bisogni organizzativi delle famiglie e al tempo stesso valorizzare il momento del pasto come esperienza educativa».

La mensa, infatti, rappresenta non solo un supporto logistico, ma anche un’occasione di socialità e condivisione, oltre a garantire ai bambini un pasto equilibrato all’interno della giornata scolastica.

L’iniziativa è frutto di un lavoro condiviso tra l’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo, anche in vista della riorganizzazione degli orari della scuola secondaria di primo grado, che dal prossimo anno adotterà la settimana corta. L’attivazione della mensa sul modulo si inserisce quindi in un più ampio percorso di ridefinizione e potenziamento dell’offerta scolastica sul territorio comunale.

«Nel circondario – aggiunge l’assessora – siamo gli unici a proporre la mensa anche per il tempo modulo. È una proposta qualificante e competitiva che rafforza l’attrattività della nostra offerta formativa».

Parallelamente agli interventi organizzativi, prosegue anche il programma di miglioramento delle strutture scolastiche: dopo i recenti lavori di riqualificazione, è prevista la sostituzione degli infissi nel plesso Carletti-Franzolini, intervento già avviato presso la scuola secondaria.

Con questa nuova misura, il Comune di Verucchio conferma l’impegno nel rafforzare la qualità dei servizi educativi e nel sostenere concretamente le famiglie del territorio.



