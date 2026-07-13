Verucchio Music Festival, 42ª edizione nel segno dell'incontro tra parole e musica

Dal 19 al 25 luglio concerti e spettacoli gratuiti con Giovanni Truppi, Cristina Donà e Pacifico. Apertura alla Rocca Malatestiana con un omaggio a Borges e Piazzolla

Verucchio Music Festival giunge quest’anno alla sua 42a edizione con una grande novità: tutti i concerti e gli spettacoli saranno gratuiti. Il titolo è “La parola incontra la musica” a sintetizzare un programma speciale che culminerà con le proposte di tre cantautori: Giovanni Truppi, Cristina Donà e Pacifico.

Dal 19 al 25 luglio, una settimana di musica con due grandi appuntamenti pre-festival nella Rocca e nel teatro e tre concerti nella splendida cornice del sagrato della Chiesa Collegiata di Verucchio in Piazza Battaglini. Il tutto a ingresso libero fino a esaurimento posti.

A dare il via alla manifestazione è l’Anteprima Festival.

Alla Rocca Malatestiana dalle 21 di domenica 19 luglio va in scena lo spettacolo “Lo specchio di Borges” di e con Massimiliano Finazzer Flory e con Sergio Scappini. Un viaggio letterario accompagnato dalle musiche di Astor Piazzola.

Uno spettacolo teatrale dedicato a un eroe inconsapevole del nostro tempo: il lettore.

Un eroe perduto ma non perdente. Ovvero a tutti coloro che ancora credono al potere dei libri.

Lo Specchio di Borges insieme alle musiche di Astor Piazzolla rappresenta un progetto non soltanto teatrale ma un incontro fra letteratura, musica e filosofia. Un evento incentrato sui libri, sull’amore per i libri, la passione per la parola, al tempo stesso eroica ed erotica. Un omaggio all’Omero del Novecento, il grande scrittore argentino, e a uno dei compositori più celebri al mondo per compiere un viaggio letterario per meglio comprendere la nostra attuale esistenza: fra esilio, sogno e follia in un labirinto di pensieri e di finzioni capaci di rivelare la verità. Sulle note struggenti e sensuali del tango di Piazzolla.