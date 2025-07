Al Verucchio Music Festival arriva Elio con il suo spettacolo tra Jannacci, Fo e Gaber

Il cantautore e polistrumentista milanese reinterpreta il repertorio "seriamente comico" dell'Italia anni '60

Prosegue con successo la quarantunesima edizione del Verucchio Music Festival, promosso dal Comune di Verucchio con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art. Nella consueta cornice di piazza Battaglini (sagrato Chiesa Collegiata) arrivano gli eventi clou della manifestazione. Dopo il concerto inaugurale dei Quintorigo & John De Leo, la seconda serata della manifestazione sarà affidata ad Elio, con lo spettacolo "Quando un musicista ride", in programma sabato 19 luglio alle ore 21:00.



Giocare e ridere con la musica è un’impresa naturale per Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi. Dopo il successo di "Ci vuole orecchio", tornano sul palco per esplorare e reinventare quell’immenso repertorio “seriamente comico” che, soprattutto negli anni ’60, ha attraversato musica, canzone, cabaret e teatro italiani: da Dario Fo a Giorgio Gaber, da Enzo Jannacci a Cochi e Renato, passando per Flaiano, Marcello Marchesi e molti altri.

"L'obiettivo della mia vita è sempre stato quello di non annoiarmi e finora, anche grazie a questo spettacolo, devo dire che ci sono riuscito" ha raccontato Elio ai microfoni di Radio Bruno Rimini.

Radio Bruno Rimini Ascolta l'intervista a Elio

I prossimi appuntamenti del Verucchio Music Festival vedranno protagonisti The Original Blues Brothers Band di Dan Aykroyd ed Eugenio in via di Gioia, rispettivamente venerdì 25 luglio e sabato 26 luglio, sempre alle ore 21:00.

I biglietti sono disponibili su ticketone e su ticketmaster