Verucchio Music Festival, ecco gli appuntamenti gratuiti di domenica 20 luglio

Il convegno “La vocalità fra pratica strumentale e Poesia” e in serata "Tre voci per tre lumi"

Il Verucchio Festival prosegue con i suoi appuntamenti gratuiti. Domenica 20 luglio dalle ore 10:00 alle ore 18:30, nella Sala Conferenza Magnani in Piazza Malatesta, si svolgerà il convegno su “La vocalità fra pratica strumentale e Poesia”.

Nella serata dello stesso giorno, dalle ore 21:00 nel Salone Malatesta della Rocca Malatestiana, è in programma "Tre voci per tre lumi": l’opera barocca europea del ‘700, nelle voci di tre tenori, per raccontare di Amore, Fede e Gloria. Sul palco Palma Choralis - Research Group & Early Music Ensemble.