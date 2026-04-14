Verucchio, occhio alle potature: "Controlli della Polizia Locale, chi sgarra paga le multe"

Le potature più invasive possono essere realizzate solo con le autorizzazioni a norma del regolamento urbano

Nel comune di Verucchio scoppia il caso degli interventi di potatura non autorizzati, effettuati da privati sulle alberature situate in aree private. Nella fattispecie si tratta della cosiddetta "Capitozzatura", pratica vietata dal regolamento comunale del verde urbano di Verucchio, un'operazione che va oltre alle normali operazioni di manutenzione delle piante. I tagli più invasivi, infatti, possono essere realizzati solamente con la relativa autorizzazione, supportata da una valutazione tecnica redatta da un agronomo o da un perito agrario qualificato: in caso contrario, può essere pregiudicata la stabilità e quindi anche la sicurezza della pianta. Il Comune di Verucchio ha ricevuto segnalazioni dalle associazioni ambientaliste e interverrà con gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale. Ci saranno dunque salati verbali per chi ha trasgredito le regole. "Il patrimonio arboreo della nostra città non è solo un elemento estetico, ma un vero e proprio polmone vivo che garantisce salute, ombra e biodiversità. Tuttavia, la cura di questo bene comune non spetta solo all’amministrazione pubblica, ma richiede la collaborazione attiva di ogni proprietario privato", evidenzia l'assessora claudia Pazzini.