Verucchio punta sulla rigenerazione urbana con due nuovi Hub

Villa Verucchio e il centro storico candidati per il riconoscimento regionale, con incentivi alle imprese e progetti condivisi

Il Comune di Verucchio ha avviato il percorso per il riconoscimento regionale degli Hub Urbani e di Prossimità, in attuazione della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 12 del 3 ottobre 2023, che promuove lo sviluppo dell’economia urbana e la qualificazione della rete commerciale e dei servizi nei centri urbani.



L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare l’attrattività dei territori, favorire la rigenerazione urbana e sostenere le attività economiche locali attraverso modelli innovativi di governance, collaborazione tra imprese e integrazione con ambiti quali cultura, turismo, prodotti tipici e green economy.



In questo contesto, il Comune intende presentare alla Regione Emilia-Romagna la domanda di riconoscimento per due ambiti distinti: l’Hub Urbano “Villa Verucchio” e l’Hub di Prossimità “Verucchio Borgo”, così come delimitati nelle cartografie allegate all’avviso pubblico. Il percorso è stato avviato in collaborazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e mira a costruire un progetto condiviso di valorizzazione delle due aree.



Per ciascun hub sarà redatto un progetto di valorizzazione e definito un accordo di partenariato tra Amministrazione comunale, associazioni di categoria, imprese insediate nelle aree interessate e altri soggetti pubblici e privati. Tali accordi costituiranno la base per la governance degli hub e per la successiva partecipazione ai bandi regionali di finanziamento, che potranno riguardare interventi di riqualificazione urbana, azioni di marketing e promozione territoriale, progetti di rete tra operatori economici e misure di sostegno alle imprese.



Per ottenere il riconoscimento regionale è necessaria la manifestazione di interesse all’adesione agli accordi di partenariato da parte dei soggetti imprenditoriali e degli altri attori interessati. Possono presentare domanda imprese del commercio, dei servizi, del turismo, dei pubblici esercizi e dell’artigianato, nonché imprese di altri settori, associazioni e fondazioni, purché abbiano sede legale e/o operativa nel Comune di Verucchio e, per le attività commerciali, siano insediate nelle aree degli hub individuate.



La manifestazione di interesse non comporta alcun onere economico e consente ai soggetti aderenti di entrare a far parte del Tavolo di Partenariato, con funzioni consultive e di proposta progettuale.



Il percorso sarà presentato pubblicamente mercoledì 12 febbraio 2026 alle ore 14:30, presso la Sala Tondini del Centro Civico di Villa Verucchio (Piazza Europa, 1), durante un incontro aperto a operatori economici e cittadini interessati.



Dopo l’introduzione di Paolo Masini, vice Sindaco e Assessore alle Attività produttive del Comune di Verucchio, il progetto degli Hub Urbani sarà illustrato nei dettagli da Ivano Ruscelli di ISCOM Group.



È di oltre oltre 14 milioni di euro lo stanziamento complessivo della Regione per la realizzazione dei primi 63 hub urbani distribuiti in tutto il territorio emiliano-romagnolo. Di questi, 1,5 milioni sono destinati alla realizzazione di nuovi studi di fattibilità, primo passo fondamentale per trasformare idee e visioni strategiche in interventi concreti.



Il Comune di Verucchio è fra quelli del territorio riminese che è stato ammesso ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna



Gli hub urbani sono spazi pensati per rigenerare il tessuto commerciale e rafforzare la vitalità economica e sociale dei centri abitati. Ai Comuni spetta di presentare i progetti, ma i benefici economici ricadranno poi sulle singole imprese commerciali oltre che sui territori nel loro complesso.

Gli obiettivi sono il rilancio del commercio di prossimità e la creazione di luoghi urbani attrattivi, inclusivi e a misura di comunità.



Precisa Paolo Masini: “Il Comune di Verucchio ha candidato due hub urbani, uno localizzato a Villa Verucchio e uno nel centro storico, coordinati fra loro nelle linee guida principali ma con caratteristiche diverse che richiederanno misure adeguate. Sarà di fondamentale importanza l’adesione dei singoli operatori, così da avviare il percorso che condurrà alla concessione dei finanziamenti”.



“L’obiettivo non è soltanto sostenere il commercio locale, ma promuovere coesione sociale, qualità urbana e nuova vitalità nei centri storici, nei borghi e nei quartieri”, sottolinea Masini.



Le adesioni potranno essere presentate entro il 20 marzo 2026, utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso pubblico, da trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune di Verucchio oppure tramite posta elettronica certificata. Sarà possibile aderire anche in occasione dell’incontro pubblico del 12 febbraio.



Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Verucchio, Piazza Malatesta, 28,



Qui tutta la documentazione per aderire