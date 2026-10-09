Verucchio, ragazzo di 18 anni trovato morto in casa

Si chiamava Riccardo Gualtieri. La madre ha dato l’allarme dopo averlo cercato in casa. Tra le ipotesi una caduta accidentale durante la notte, da chiarire le cause del decesso.

Un risveglio drammatico si è trasformato presto in una tragedia per una famiglia di Verucchio. Riccardo Gualtieri, 18 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione nella mattinata di giovedì. A scoprire il corpo è stata la madre, che si era alzata per svegliarlo e prepararlo per la giornata scolastica.

Non vedendolo nel letto, la donna ha iniziato a cercarlo in casa, fino ad arrivare alla porta del bagno, chiusa dall’interno. È stato necessario forzarla per entrare. All’interno ha trovato il figlio riverso a terra, ormai privo di sensi. La richiesta di aiuto ha fatto intervenire il personale del 118, ma all’arrivo dei sanitari per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Nell’abitazione sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Villa Verucchio e il medico legale, per gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un incidente domestico: il diciottenne potrebbe essersi alzato durante la notte per andare in bagno, inciampando e battendo violentemente la testa nella caduta. Una prima ricostruzione ritenuta plausibile, ma che dovrà essere valutata sulla base degli elementi raccolti.

La salma è stata trasferita all’obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero di turno, informato dell’accaduto, dovrà decidere se disporre l’autopsia per chiarire le cause della morte.