Verucchio, riapre la storica scalinata verso la Rocca del Sasso

Restaurato e messo in sicurezza il percorso dal Parco 9 Martiri alla malatestiana Rocca del Sasso, chiuso da oltre 30 anni

Venerdì 26 giugno sarà inaugurata a Verucchio la spettacolare scalinata che dal Parco 9 Martiri conduce alla malatestiana Rocca del Sasso, dopo i lavori di ripristino e messa in sicurezza iniziati il 23 febbraio scorso. Verucchio ritrova così il suggestivo percorso che per oltre 30 anni era rimasto inagibile.

Il programma del 26 giugno prevede:

• ore 17.00 camminata per sentieri storici con partenza da piazza Malatesta.

• ore 18.30 arrivo al Parco 9 Martiri e taglio del nastro

• salita alla Rocca lungo la scalinata e rinfresco.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Per il recupero dell’impervio tracciato e la messa in sicurezza della rupe sono stati investiti circa 300 mila euro, finanziati dallo Stato attraverso la legge “Medie opere” 145/18 arti. 1 comma 139. Durante i lavori è stato utilizzato anche un elicottero, per il trasporto e la messa in opera di 13 bobine di reti metalliche da parte di operai specializzati in operazioni acrobatiche della ditta Tecnoline di Cagliari, con la direzione dell’ingegner Emanuele Giacobbi.

Il camminamento era stato realizzato tra il 1975 e il 1980, durante la prima legislatura del sindaco Vinicio Fantini. Era stato portato a termine da sole due persone: il muratore Mario Celli e il manovale Antonio Dolci, padre dell’attuale assessore ai lavori pubblici Luigi che ha seguito i lavori appena conclusi. Ma per la fragilità della parete rocciosa, la scalinata non era più percorribile da oltre 30 anni, mentre nel 2021 la caduta di alcune pietre obbligarono a interventi di emergenza, anche allora con l’utilizzo di un elicottero.



