Verucchio si illumina di viola per la Giornata sul tumore al seno metastatico

Dal 9 al 13 ottobre la residenza municipale aderisce all’iniziativa di Europa Donna Italia per sensibilizzare sull’importanza di cure continue e percorsi dedicati

In occasione della 5a Giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, Verucchio aderisce all'iniziativa promossa da Europa Donna Italia, illuminando di viola la residenza municipale di piazza Malatesta dal 9 al 13 ottobre.

Il Comune di Verucchio coglie l'occasione per ringraziare le Associazioni Il Punto Rosa di Santarcangelo e Crisalide Rimini per la loro preziosa e generosa attività.

Come sottolinea Europa Donna, in Italia vivono 52mila donne con un tumore al seno metastatico. Una condizione che richiede continuità di cure e percorsi dedicati di assistenza, soprattutto risposte rapide da parte del servizio sanitario nazionale. L’innovazione medico scientifica, negli ultimi anni, ha portato all’introduzione di terapie efficaci che permettono di allungare la vita delle pazienti. Ma è necessario garantire una disponibilità dei nuovi farmaci tempestiva e uniforme sul territorio.

È questa la richiesta di Europa Donna Italia alle istituzioni in vista della quinta Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico (TSM), che si celebra il 13 ottobre per richiamare l’attenzione sulla forma più avanzata della malattia, che deriva dalla diffusione del tumore primario ad altri organi.