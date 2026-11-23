Verucchio, successo per camminata e spettacolo contro la violenza sulle donne.

Partecipata l'iniziativa “Nemmeno con un fiore”, organizzata domenica 22 novembre. La sindaca Lara Gobbi ha ringraziato le associazioni e le volontarie di Rompi il Silenzio: "Il rispetto deve essere un valore da vivere ogni giorno"

Una camminata partita dalla Panchina Rossa, una merenda condivisa e uno spettacolo teatrale. Villa Verucchio ha dedicato il pomeriggio di domenica 22 novembre alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con “Nemmeno con un fiore”, l'iniziativa organizzata in vista della Giornata internazionale del 25 novembre. Nonostante il tempo incerto, in tanti hanno partecipato all'appuntamento.

Il ritrovo era fissato alle 14.30 in piazza Europa, davanti alla Biblioteca comunale. Da lì è partita la camminata lungo le vie del paese, accompagnata dalle realtà associative coinvolte. Alle 16, nella sala Romagna Mia, i partecipanti si sono ritrovati per una merenda offerta da Profumi e Sapori. A seguire, lo spettacolo realizzato in collaborazione con la compagnia teatrale Oltre il Sipario, con Lisa Ravagli, Laura Bollini, Silvia Ruffilli e Massimiliano Valdinoci. Alla giornata era presente anche Rompi il Silenzio, il Centro antiviolenza di Rimini che sostiene le donne vittime di violenza. L'iniziativa è stata promossa con il Comune di Verucchio e la collaborazione delle associazioni Sentieri senza Frontiere e Cammina con Wellness Verucchio. Nel corso dell'incontro è intervenuta la sindaca Lara Gobbi, che ha richiamato l'attenzione sulle diverse forme di violenza, da quella fisica a quella psicologica, economica e verbale. "Nessuna forma di violenza è normale. Nessuna può essere giustificata. Nessuna deve essere tollerata", ha detto. Gobbi ha sottolineato l'importanza di riconoscere i segnali di sopraffazione e di non considerare normali comportamenti di controllo, minacce e isolamento. Un lavoro che, secondo la sindaca, deve partire dall'educazione e coinvolgere famiglie, scuole e luoghi di lavoro. "Amare non significa possedere, la gelosia non è una dimostrazione d'amore, il rispetto dell'altro non è un'opzione, ma un principio fondamentale", ha ricordato.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Rompi il Silenzio e alle persone che ogni giorno lavorano al fianco delle donne in difficoltà. "Nessuna donna deve sentirsi sola", ha affermato la sindaca, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni per costruire percorsi di ascolto, accoglienza e protezione. Nel suo intervento Gobbi ha invitato a non limitare l'impegno alla ricorrenza del 25 novembre: "Non basta indignarsi quando si verifica un femminicidio. Non basta ricordare le vittime una volta all'anno. Serve un impegno quotidiano". La giornata si è chiusa con un ringraziamento a tutte le persone e le realtà che hanno contribuito all'organizzazione.