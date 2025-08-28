Verucchio, torna la Fira di Quatorg: spettacoli, giochi e tradizioni dal 12 al 14 settembre

Tre giorni di festa con musica e attrazioni e spettacolo pirotecnico conclusivo

Il secondo weekend di settembre, Verucchio si veste a festa con la nuova edizione della Fiera di Santa Croce, meglio conosciuta come “Fira di Quatorg”, in riferimento alla ricorrenza dell'Esaltazione della Croce del 14 settembre, origine storica della manifestazione.

Dal 12 al 14 settembre, il borgo medievale si anima con musica, spettacoli, giochi, laboratori, mostre, mercatini, vecchi mestieri, tradizioni contadine, animali da fattoria, sport, cultura ed enogastronomia.

Una festa vera e sentita, costruita da tutta la comunità, organizzata dal Comitato Fiera di Santa Croce, in collaborazione con Pro Loco Verucchio, GM Consulting di Mirco Guidi e con il patrocinio del Comune di Verucchio (ingresso libero). Non a caso lo slogan scelto è il celebre verso pascoliano: “C’è qualcosa di nuovo… oggi nel sole… anzi d’antico”.

Edizione 2025: gli appuntamenti della Fira di Quatorg

L’edizione 2025 si apre venerdì 12 settembre con un’anteprima culturale: la suggestiva mostra fotografica immersiva “Le vie del Marecchia”, a cura di Finra Trek Aps e con la direzione artistica di Paolo Mantelli. Alle 19, l’intero paese brinda in maniera originale con l’Aperifiera, un’accoglienza in pieno stile verucchiese organizzata dagli esercenti del centro storico. A seguire, torneo di biliardino e tanta musica da ballare sotto le stelle con Gusto e Lidia.

Sabato 13 settembre, la Fira entra nel vivo. Alle 9.30 “Cip Minor e Cip Maior”, inaugurazione del progetto “Centri di interpretazione del Paesaggio valli del Marecchia e del Conca” (Museo Civico Archeologico, ex Filande). La Sala Magnani ospita una mostra diffusa dedicata a San Francesco e al suo “Cantico delle Creature”, in occasione degli 800 anni della famosa preghiera. Tra pannelli illustrati realizzati con la collaborazione del festival Cartoon Club di Rimini e una sorprendente opera lignea realizzata con tecniche rinascimentali, il messaggio francescano si fa visibile e toccabile.

La mattina ospita anche la presentazione del volume di Giovanna Giuccioli La Pieve di San Martino in Raffaneto di Verucchio, mentre la Fratta si trasforma in un piccolo playground con giochi e attività di basket pensati per bambini e ragazzi, in collaborazione con Villanova Basket Tigers. Arrivano in centro anche le auto d’epoca dell’Adriatic Veteran Cars Club, mentre tra le attività all’aria aperta si potrà provare il tiro con l’arco o assistere alla spettacolare e divertente sfilata delle caratelle, i carretti artigianali costruiti per scendere in discesa tra entusiasmo e tradizione. Dopo gli appassionanti “Giochi delle Contrade”, in serata, la grande musica dal vivo riempie piazzale Dasi con l’attesissimo concerto dei Moka Club.

Domenica 14, giornata simbolo della Fira di Quatorg, il borgo si risveglia presto. Dalle 8.00, il parco sotto la Rocca ospita una vera e propria fattoria a cielo aperto, con animali grandi e piccoli, mentre alla Fratta si continua a giocare a basket e i bambini possono cimentarsi in un circuito in mountain bike. Per gli amanti della natura c’è il trekking mattutino lungo i sentieri del territorio (partenza dalla piscina comunale con Finra Trek), mentre gli appassionati di storia locale troveranno pane per i loro denti con le pillole di genealogia e la riscoperta delle radici familiari verucchiesi con Lisetta Bernardi e la collaborazione di Massimo Geri. Auto storiche fiammanti tutte rigorosamente rosse invaderanno il parcheggio Sotto le Mura del Fossato, mentre in ogni angolo del borgo si respireranno atmosfere antiche tra trattori d’epoca, artigiani al lavoro, laboratori, falchi e falconieri e giochi.

Mone e gli Amici dell’Aia condurranno gli animali per le vie del paese, Simone Morotti regalerà Garbén, la magia di un incontro, spettacolo di trampoli, organetto e sorrisi, mentre spettacoli, letture e animazione per bambini (a cura dell’Associazione Culturale Rilego e Rileggo) e lo spettacolo di falchi e falconieri arricchiranno ulteriormente il programma.

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà, come da tradizione, l’albero della cuccagna, con le squadre in sfida per raggiungere la vetta senza scivolare nel minor tempo possibile.

A concludere l’edizione 2025 sarà il grande spettacolo pirotecnico, più intenso di quello proposto alla Notte Rosa, un omaggio alla memoria di Vittorio e Luciana Andruccioli, per anni grandi sostenitori della Fira.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo stand gastronomico a cura della Pro Loco, in piazzale Dasi: venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo e cena. Domenica è previsto anche un servizio navetta da Villa Verucchio (zona palestre) e Ponte Verucchio per agevolare gli spostamenti dei visitatori.