Verucchio, un nuovo libro riscopre la storia di confraternite, culti e cimiteri

Domenica la presentazione dello studio di Lisetta Bernardi e Maurizio Matteini Palmerini, realizzato anche attraverso documenti inediti rinvenuti negli archivi

Domenica 13 settembre, alle ore 10.30, presso la sala consigliare del Comune di Verucchio, (piazza Malatesta, 28) la Sindaca Lara Gobbi e l’assessora alla cultura e turismo Maria Antonietta Pazzini, introdurranno la presentazione del nuovo studio sulla storia di Verucchio e dintorni, dal titolo: “I custodi della memoria. Storia di confraternite, culti e cimiteri nel territorio di Verucchio”.

Il nuovo libro, presentato in anteprima alla fiera verucchiese, è stato scritto da Lisetta Bernardi e Maurizio Matteini Palmerini; lo ha stampato l’editore Pier Giorgio Pazzini, grazie al contributo del Comune di Verucchio, di Riviera Banca, e dell’Associazione Circolo Ricreativo Culturale.

Il libro, che riporta alla luce una serie di documenti inediti rinvenuti in vari archivi dagli autori nel corso degli anni, è corredato da un ampio apparato fotografico.

Saranno presenti, oltre agli autori, gli amministratori del Comune di Verucchio e i rappresentanti degli Enti patrocinatori.

L’ingresso è libero, senza prenotazione.