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Verucchio, un nuovo libro riscopre la storia di confraternite, culti e cimiteri

Domenica la presentazione dello studio di Lisetta Bernardi e Maurizio Matteini Palmerini, realizzato anche attraverso documenti inediti rinvenuti negli archivi

A cura di Redazione Redazione
12 settembre 2026 07:00
Verucchio, un nuovo libro riscopre la storia di confraternite, culti e cimiteri -
Verucchio
Cultura
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Domenica 13 settembre, alle ore 10.30, presso la sala consigliare del Comune di Verucchio, (piazza Malatesta, 28) la Sindaca Lara Gobbi e l’assessora alla cultura e turismo Maria Antonietta Pazzini, introdurranno la presentazione del nuovo studio sulla storia di Verucchio e dintorni, dal titolo: “I custodi della memoria. Storia di confraternite, culti e cimiteri nel territorio di Verucchio”.

Il nuovo libro, presentato in anteprima alla fiera verucchiese, è stato scritto da Lisetta Bernardi e Maurizio Matteini Palmerini; lo ha stampato l’editore Pier Giorgio Pazzini, grazie al contributo del Comune di Verucchio, di Riviera Banca, e dell’Associazione Circolo Ricreativo Culturale.

Il libro, che riporta alla luce una serie di documenti inediti rinvenuti in vari archivi dagli autori nel corso degli anni, è corredato da un ampio apparato fotografico.
Saranno presenti, oltre agli autori, gli amministratori del Comune di Verucchio e i rappresentanti degli Enti patrocinatori.

L’ingresso è libero, senza prenotazione.

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